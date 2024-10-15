Витаминный салат с цветной капусты и моркови на зиму: как приготовить закрутку

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Витаминный салат с цветной капусты и моркови на зиму: как приготовить закрутку

Для вкусного салата на зиму можно использовать цветную капусту и морковь. Такие овощи прекрасно сочетаются между собой и хорошо сохраняются. Все, что нужно сделать, это очень простой маринад.

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Идея приготовления салата из моркови и цветной капусты на зиму опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Вы справитесь очень быстро.

Витаминный салат с цветной капусты и моркови на зиму: как приготовить закрутку

Ингредиенты:

  • перец сладкий – 1 кг
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 4 шт.
  • цветная капуста

Ингредиенты для маринада:

  • масло – 1 стакан (200 мл)
  • уксус – 150 мл.
  • соль – 1,5 ст. л.
  • сахар – 120 г

Способ приготовления:

Витаминный салат с цветной капусты и моркови на зиму: как приготовить закрутку

1. Капусту разделить на соцветия.

2. Сварить с момента закипания воды 4 минуты.

3. Воду слить и добавить нашинкованную морковь.

Витаминный салат с цветной капусты и моркови на зиму: как приготовить закрутку

4. Лук нарезать полукольцами.

5. Сладкий перец порезать соломкой.

Витаминный салат с цветной капусты и моркови на зиму: как приготовить закрутку

6. Для маринада все смешать и довести до кипения.

7. Залить овощи, перемешать и поставить фитиль.

Витаминный салат с цветной капусты и моркови на зиму: как приготовить закрутку

8. Через 24 часа можно есть, но лучше через 2 дня.

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