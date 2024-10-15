Витаминный салат с цветной капусты и моркови на зиму: как приготовить закрутку
Для вкусного салата на зиму можно использовать цветную капусту и морковь. Такие овощи прекрасно сочетаются между собой и хорошо сохраняются. Все, что нужно сделать, это очень простой маринад.
Идея приготовления салата из моркови и цветной капусты на зиму опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Вы справитесь очень быстро.
Ингредиенты:
- перец сладкий – 1 кг
- морковь – 2 шт.
- лук – 4 шт.
- цветная капуста
Ингредиенты для маринада:
- масло – 1 стакан (200 мл)
- уксус – 150 мл.
- соль – 1,5 ст. л.
- сахар – 120 г
Способ приготовления:
1. Капусту разделить на соцветия.
2. Сварить с момента закипания воды 4 минуты.
3. Воду слить и добавить нашинкованную морковь.
4. Лук нарезать полукольцами.
5. Сладкий перец порезать соломкой.
6. Для маринада все смешать и довести до кипения.
7. Залить овощи, перемешать и поставить фитиль.
8. Через 24 часа можно есть, но лучше через 2 дня.
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