Вкусная икра из свеклы: рецепт закуски, которая понравится всем
Свекла – очень полезный овощ, который можно есть в сыром и запеченном виде. Из него получатся очень вкусные салаты, закуски, а также первые блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры из свеклы, с яблоком и баклажанами.
Ингредиенты:
- свекла – 500 г
- баклажаны – 500 г
- яблоки – 500 г
- сахар – 3 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- растительное масло – 100 мл
- яблочный уксус – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте мелким кубиком, обжарьте. Яблоки помойте, очистите от кожуры и порежьте маленьким кубиком, добавьте к баклажанам.
2. Свеклу помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Добавьте тертую свеклу к остальным ингредиентам. В полученную смесь добавьте соль и сахар. Перемешайте ингредиенты. Оставьте свеклу с баклажанами и яблоками на 1 час, чтобы пустили сок.
3. Через 1 час влейте в икру растительное масло без запаха, перемешайте. Готовьте под крышкой 40 минут на медленном огне. За 5 минут до окончания приготовления добавьте в икру яблочный уксус, перемешайте.
Очень вкусно будет в горячем и холодном виде!
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