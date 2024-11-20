Вкусная икра из свеклы: рецепт закуски, которая понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
1,0 т.
Рецепт закуски

Свекла – очень полезный овощ, который можно есть в сыром и запеченном виде. Из него получатся очень вкусные салаты, закуски, а также первые блюда.

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Закуска из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры из свеклы, с яблоком и баклажанами.

Рецепты блюд из свеклы

Ингредиенты: 

  • свекла – 500 г
  • баклажаны – 500 г
  • яблоки – 500 г
  • сахар – 3 ст. л.
  • соль – 1 ст. л.
  • растительное масло – 100 мл
  • яблочный уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Баклажаны порежьте мелким кубиком, обжарьте. Яблоки помойте, очистите от кожуры и порежьте маленьким кубиком, добавьте к баклажанам.

Овощи для блюда

2. Свеклу помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Добавьте тертую свеклу к остальным ингредиентам. В полученную смесь добавьте соль и сахар. Перемешайте ингредиенты. Оставьте свеклу с баклажанами и яблоками на 1 час, чтобы пустили сок. 

Свекла с солью

3. Через 1 час влейте в икру растительное масло без запаха, перемешайте. Готовьте под крышкой 40 минут на медленном огне. За 5 минут до окончания приготовления добавьте в икру яблочный уксус, перемешайте. 

Сколько готовить икру

Очень вкусно будет в горячем и холодном виде!

Готовая икра

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