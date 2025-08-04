В домашнюю кабачковую икру часто добавляют майонез. Но если вы планируете делать заготовку на зиму, стоит воспользоваться именно следующим рецептом, в котором есть много разнообразных овощей, а в качестве консерванта добавляется уксус. Именно икра без майонеза будет прекрасно храниться долгое время.

Идея приготовления кабачковой икры на зиму без майонеза опубликована на странице фудблогера kalinichenko lv в Instagram.

Ингредиенты (вес овощей уже очищенных):

кабачки – 2 кг.

лук – 500 г

морковь – 500 г

помидоры – 500 г

лавровый лист – 2 шт.

горький перец – 0,5 шт.

растительное масло без запаха – 100 г

уксус 10 % – 60 г

сахар – 3 ст.л.

соль – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Овощи почистить, вымыть и обсушить

2. Нарезать небольшими кубиками кабачки, морковь натереть, измельчить лук и помидоры без кожицы. Для того, чтобы х помидоров снять кожицу, нужно сделать на плодах надрезы, погрузить их в кипящую воду на минуту, а затем сразу в холодную – кожица снимается очень быстро.

3. В кастрюлю, желательно с толстым дном, налить масло и нагреть его.

4. Отправить в масло лук, обжарить 5 минут.

5. Далее к луку добавить морковь и тушить еще 10 минут

6. Отправить помидоры к луку с морковью и тушить еще 5-7 минут.

7. Добавить кабачки.

8. Тушить овощи 20-30 минут на среднем огне, периодически помешивая.

9. Взбить смесь блендером или можно и кусочками оставить.

10. Добавить лавровый лист, перец, соль, сахар и уксус.

11. Тушить на медленном огне 10 минут, постоянно помешивая. На этом этапе икра очень сильно брызгает, поэтому все нужно делать осторожно.

12. Выложить икру в стерильные стаканы, закрыть крышками, накрыть одеялом до охлаждения. Хранить в кладовке.

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