Вкусная кабачковая икра без майонеза на зиму: бюджетная заготовка вместо соусов или как салат
В домашнюю кабачковую икру часто добавляют майонез. Но если вы планируете делать заготовку на зиму, стоит воспользоваться именно следующим рецептом, в котором есть много разнообразных овощей, а в качестве консерванта добавляется уксус. Именно икра без майонеза будет прекрасно храниться долгое время.
Идея приготовления кабачковой икры на зиму без майонеза опубликована на странице фудблогера kalinichenko lv в Instagram.
Ингредиенты (вес овощей уже очищенных):
- кабачки – 2 кг.
- лук – 500 г
- морковь – 500 г
- помидоры – 500 г
- лавровый лист – 2 шт.
- горький перец – 0,5 шт.
- растительное масло без запаха – 100 г
- уксус 10 % – 60 г
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Овощи почистить, вымыть и обсушить
2. Нарезать небольшими кубиками кабачки, морковь натереть, измельчить лук и помидоры без кожицы. Для того, чтобы х помидоров снять кожицу, нужно сделать на плодах надрезы, погрузить их в кипящую воду на минуту, а затем сразу в холодную – кожица снимается очень быстро.
3. В кастрюлю, желательно с толстым дном, налить масло и нагреть его.
4. Отправить в масло лук, обжарить 5 минут.
5. Далее к луку добавить морковь и тушить еще 10 минут
6. Отправить помидоры к луку с морковью и тушить еще 5-7 минут.
7. Добавить кабачки.
8. Тушить овощи 20-30 минут на среднем огне, периодически помешивая.
9. Взбить смесь блендером или можно и кусочками оставить.
10. Добавить лавровый лист, перец, соль, сахар и уксус.
11. Тушить на медленном огне 10 минут, постоянно помешивая. На этом этапе икра очень сильно брызгает, поэтому все нужно делать осторожно.
12. Выложить икру в стерильные стаканы, закрыть крышками, накрыть одеялом до охлаждения. Хранить в кладовке.
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