Вкусная кабачковая пицца для обеда: готовится на сковородке
Кроме оладий и запеканки из кабачков можно приготовить вкусную домашнюю пиццу. Такое блюдо прекрасно подходит для простого и сытного обеда. В качестве начинки можно использовать свежие домашние помидоры, а также сыр.
Идея приготовления полезной домашней пиццы из кабачка на обед опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок или цукини – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- рисовая мука (можно взять цельнозерновую, гречневую, овсяную) – 5 ст.л.
- соль – по вкусу
- крем-сыр или другой соус на выбор
- моцарелла
- желтые томаты
- болгарский перец
- лисички – 100 г
- лук-порей
- чеснок (сухой или свежий), перец, специи
- руккола
- бальзамический соус
- семечки (тыквенные, подсолнечные – на выбор)
Способ приготовления:
1. Натереть кабачок на крупной терке. Если используете светлый – обязательно отожмите жидкость.
2. Добавьте яйца, муку, соль, хорошо перемешайте.
3. Сформируйте основу для пиццы прямо на сковороде.
4. Готовьте под крышкой с обеих сторон по 5-7 минут до румяной корочки.
5. Отдельно промойте лисички, обрежьте кончики, немного подварите или обжарьте с пореем.
6. Добавьте специи, соль, перец и сухой чеснок.
7. На готовую основу прямо в сковородке нанесите крем-сыр, выложите моцареллу, накройте крышкой на 5 минут, чтобы сыр расплавился.
8. Добавьте сверху овощи, рукколу, грибы, посыпьте семечками, украсьте бальзамическим соусом.
