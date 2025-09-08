Вкусная кабачковая пицца для обеда: готовится на сковородке

Кроме оладий и запеканки из кабачков можно приготовить вкусную домашнюю пиццу. Такое блюдо прекрасно подходит для простого и сытного обеда. В качестве начинки можно использовать свежие домашние помидоры, а также сыр.

Идея приготовления полезной домашней пиццы из кабачка на обед опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

  • кабачок или цукини – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • рисовая мука (можно взять цельнозерновую, гречневую, овсяную) – 5 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • крем-сыр или другой соус на выбор
  • моцарелла
  • желтые томаты
  • болгарский перец
  • лисички – 100 г
  • лук-порей
  • чеснок (сухой или свежий), перец, специи
  • руккола
  • бальзамический соус
  • семечки (тыквенные, подсолнечные – на выбор)

Способ приготовления:

Вкусная кабачковая пицца для обеда: готовится на сковородке

1. Натереть кабачок на крупной терке. Если используете светлый – обязательно отожмите жидкость.

2. Добавьте яйца, муку, соль, хорошо перемешайте.

Вкусная кабачковая пицца для обеда: готовится на сковородке

3. Сформируйте основу для пиццы прямо на сковороде.

4. Готовьте под крышкой с обеих сторон по 5-7 минут до румяной корочки.

Вкусная кабачковая пицца для обеда: готовится на сковородке

5. Отдельно промойте лисички, обрежьте кончики, немного подварите или обжарьте с пореем.

6. Добавьте специи, соль, перец и сухой чеснок.

Вкусная кабачковая пицца для обеда: готовится на сковородке

7. На готовую основу прямо в сковородке нанесите крем-сыр, выложите моцареллу, накройте крышкой на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Вкусная кабачковая пицца для обеда: готовится на сковородке

8. Добавьте сверху овощи, рукколу, грибы, посыпьте семечками, украсьте бальзамическим соусом.

Вкусная кабачковая пицца для обеда: готовится на сковородке

