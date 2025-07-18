Вкусная кабачковая пицца на сковородке: делимся элементарным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,2 т.
Вкусная кабачковая пицца на сковородке: делимся элементарным рецептом

Вкусную и полезную пиццу можно приготовить из сезонных кабачков. Это вы сможете сделать просто на сковородке. Блюдо получится достаточно питательным и сытным.

Идея приготовления ленивой кабачковой пиццы на сковородке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram.

Вкусная кабачковая пицца на сковородке: делимся элементарным рецептом

Ингредиенты для основы:

  • кабачки – 600 г
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль, перец
  • для начинки: томатный соус, куриная ветчина, шампиньоны, сыр

Способ приготовления:

Вкусная кабачковая пицца на сковородке: делимся элементарным рецептом

1. Кабачки натереть на мелкой терке.

2. Посолить и хорошо отжать.

Вкусная кабачковая пицца на сковородке: делимся элементарным рецептом

3. Добавить яйца, муку, разрыхлитель, специи.

Вкусная кабачковая пицца на сковородке: делимся элементарным рецептом

4. Выложить на сковородку и жарить под крышкой.

Вкусная кабачковая пицца на сковородке: делимся элементарным рецептом

5. Перевернуть с помощью тарелки.

6. Смазать соусом, выложить начинку, посыпать сыром.

Вкусная кабачковая пицца на сковородке: делимся элементарным рецептом

7. Накрыть крышкой и готовить до расплавления сыра.

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