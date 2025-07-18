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Вкусная кабачковая пицца на сковородке: делимся элементарным рецептом
Вкусную и полезную пиццу можно приготовить из сезонных кабачков. Это вы сможете сделать просто на сковородке. Блюдо получится достаточно питательным и сытным.
Идея приготовления ленивой кабачковой пиццы на сковородке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- кабачки – 600 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль, перец
- для начинки: томатный соус, куриная ветчина, шампиньоны, сыр
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на мелкой терке.
2. Посолить и хорошо отжать.
3. Добавить яйца, муку, разрыхлитель, специи.
4. Выложить на сковородку и жарить под крышкой.
5. Перевернуть с помощью тарелки.
6. Смазать соусом, выложить начинку, посыпать сыром.
7. Накрыть крышкой и готовить до расплавления сыра.
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