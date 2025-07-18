Вкусную и полезную пиццу можно приготовить из сезонных кабачков. Это вы сможете сделать просто на сковородке. Блюдо получится достаточно питательным и сытным.

Идея приготовления ленивой кабачковой пиццы на сковородке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram.

Ингредиенты для основы:

кабачки – 600 г

яйца – 3 шт.

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль, перец

для начинки: томатный соус, куриная ветчина, шампиньоны, сыр

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на мелкой терке.

2. Посолить и хорошо отжать.

3. Добавить яйца, муку, разрыхлитель, специи.

4. Выложить на сковородку и жарить под крышкой.

5. Перевернуть с помощью тарелки.

6. Смазать соусом, выложить начинку, посыпать сыром.

7. Накрыть крышкой и готовить до расплавления сыра.

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