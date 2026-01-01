Курица и овощи – отличное сочетание для приготовления запеканки. Блюдо очень легкое, нежирное. К тому же, очень простое в приготовлении.

Идея приготовления легкой запеканки с куриным филе опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г.

смесь овощей – 400 г.

сыр твердый – 45 г.

соль, специи – по вкусу.

Ингредиенты для заправки:

яйца куриные – 2 шт.

соль – по вкусу.

йогурт натуральный – 200 г.

Способ приготовления:

1. Филе нарезать небольшими кусочками.

2. Выложить на дно формы для запекания.

3. Посолить, поперчить.

4. Сверху выложить смесь овощей, добавить заливку.

5. Отправить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5-10 минут.

