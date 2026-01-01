Все рецепты
Вкусная куриная запеканка с овощами: делимся рецептом легкого блюда
Курица и овощи – отличное сочетание для приготовления запеканки. Блюдо очень легкое, нежирное. К тому же, очень простое в приготовлении.
Идея приготовления легкой запеканки с куриным филе опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г.
- смесь овощей – 400 г.
- сыр твердый – 45 г.
- соль, специи – по вкусу.
Ингредиенты для заправки:
- яйца куриные – 2 шт.
- соль – по вкусу.
- йогурт натуральный – 200 г.
Способ приготовления:
1. Филе нарезать небольшими кусочками.
2. Выложить на дно формы для запекания.
3. Посолить, поперчить.
4. Сверху выложить смесь овощей, добавить заливку.
5. Отправить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5-10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: