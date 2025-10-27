Маринованная капуста – простая и доступная закуска, которая подходит к любым блюдам. Она быстро готовится, хорошо хранится и имеет выразительный вкус благодаря сочетанию овощей и легкого маринада. Болгарский перец и морковь добавляют сладости и хрусткости, а острый перец или чеснок – пикантности. Для приготовления не нужно специальных навыков или сложных ингредиентов, достаточно нескольких простых шагов.

Идея приготовления вкусной маринованной капусты опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 2 кг

болгарский перец – 2 шт.

морковь – 2 средние

острый перец или чеснок – 3–4 зубчика

лавровый лист – 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 5 ст.л

масло – 100 г

уксус – 100 г

перец горошком – 10 шт.

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту.

2. Морковь натрите на обычную или корейскую терку.

3. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Острый перец или чеснок измельчите.

4. Смешайте все ингредиенты и распределите в чистую трехлитровую банку. Добавьте лавровый лист.

5. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, масло и перец горошком.

6. Снова доведите до кипения, затем влейте уксус и сразу снимите с огня.

7. Залейте овощи горячим маринадом так, чтобы полностью покрывали капусту.

8. Накройте банку крышкой, оставьте охлаждаться при комнатной температуре. После этого поставьте в холодное место на сутки.

9. Через 24 часа капуста готова к употреблению. Она сохраняет хрусткость, имеет выразительный вкус и подходит как к праздничному столу, так и к обычному ужину.

