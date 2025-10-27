Маринованная капуста с болгарским перцем и морковью: как приготовить вкусную закуску
Маринованная капуста – простая и доступная закуска, которая подходит к любым блюдам. Она быстро готовится, хорошо хранится и имеет выразительный вкус благодаря сочетанию овощей и легкого маринада. Болгарский перец и морковь добавляют сладости и хрусткости, а острый перец или чеснок – пикантности. Для приготовления не нужно специальных навыков или сложных ингредиентов, достаточно нескольких простых шагов.
Идея приготовления вкусной маринованной капусты опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 2 кг
- болгарский перец – 2 шт.
- морковь – 2 средние
- острый перец или чеснок – 3–4 зубчика
- лавровый лист – 2 шт.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л
- соль – 1,5 ст.л.
- сахар – 5 ст.л
- масло – 100 г
- уксус – 100 г
- перец горошком – 10 шт.
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту.
2. Морковь натрите на обычную или корейскую терку.
3. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Острый перец или чеснок измельчите.
4. Смешайте все ингредиенты и распределите в чистую трехлитровую банку. Добавьте лавровый лист.
5. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, масло и перец горошком.
6. Снова доведите до кипения, затем влейте уксус и сразу снимите с огня.
7. Залейте овощи горячим маринадом так, чтобы полностью покрывали капусту.
8. Накройте банку крышкой, оставьте охлаждаться при комнатной температуре. После этого поставьте в холодное место на сутки.
9. Через 24 часа капуста готова к употреблению. Она сохраняет хрусткость, имеет выразительный вкус и подходит как к праздничному столу, так и к обычному ужину.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: