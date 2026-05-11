Вкусная мясная подлива к любому гарниру: идеально для сытного обеда
Домашняя мясная подлива – одно из тех блюд, которое легко делает любой гарнир значительно вкуснее. Она прекрасно сочетается с картофельным пюре, макаронами, гречкой или рисом. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты и немного времени. В результате получится ароматная, густая и насыщенная подлива для сытного семейного обеда.
Идея приготовления домашней мясной подливы опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо – 600 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатное пюре – 250 г или томатная паста – 2 ст. л. + 250 мл. воды
- сметана – 3 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте мясо до румяной корочки.
2. Добавьте соль и любимые специи. Для подливки хорошо подойдут черный перец, паприка или сушеный чеснок.
3. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
4. Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на терке. Добавьте овощи к мясу и готовьте под крышкой несколько минут, пока они станут мягкими.
5. Влейте томатное пюре или разведенную водой томатную пасту. Хорошо перемешайте и тушите примерно 10 минут на небольшом огне.
6. Отдельно смешайте сметану с мукой до однородности, чтобы не было комочков. Добавьте смесь в сковородку и еще раз хорошо перемешайте.
7. Готовьте подливу еще несколько минут, пока соус не станет более густым и однородным.
8. Подавайте горячей вместе с любым гарниром.
