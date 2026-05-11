Домашняя мясная подлива – одно из тех блюд, которое легко делает любой гарнир значительно вкуснее. Она прекрасно сочетается с картофельным пюре, макаронами, гречкой или рисом. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты и немного времени. В результате получится ароматная, густая и насыщенная подлива для сытного семейного обеда.

Идея приготовления домашней мясной подливы опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 600 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатное пюре – 250 г или томатная паста – 2 ст. л. + 250 мл. воды

сметана – 3 ст.л.

мука – 1 ст.л.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте мясо до румяной корочки.

2. Добавьте соль и любимые специи. Для подливки хорошо подойдут черный перец, паприка или сушеный чеснок.

3. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

4. Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на терке. Добавьте овощи к мясу и готовьте под крышкой несколько минут, пока они станут мягкими.

5. Влейте томатное пюре или разведенную водой томатную пасту. Хорошо перемешайте и тушите примерно 10 минут на небольшом огне.

6. Отдельно смешайте сметану с мукой до однородности, чтобы не было комочков. Добавьте смесь в сковородку и еще раз хорошо перемешайте.

7. Готовьте подливу еще несколько минут, пока соус не станет более густым и однородным.

8. Подавайте горячей вместе с любым гарниром.

