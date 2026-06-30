Вкусная освежающая окрошка на айране: идеально подходит для летней жары
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Окрошка на айране – это современная интерпретация классического холодного блюда, в котором сочетаются свежие овощи, зелень, мясо и легкая кисломолочная основа. Благодаря сочетанию айрана и небольшого количества кваса блюдо получается особенно нежным и сбалансированным по вкусу. Такой вариант окрошки часто выбирают в летний сезон, когда хочется быстрого, простого и в то же время сытного блюда без сложной термической обработки.
Идея приготовления домашней освежающей окрошки опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты (на кастрюлю объемом 3,6 л):
- айран – 1,75 л
- белый квас – 250 мл.
- редис – 300 г
- огурцы – 400 г
- варёные яйца – 6 шт.
- подкопчённое мясо или запечённая буженина – 400-500 г
- укроп – 1 пучок
- зеленый лук – 1 пучок
- мягкая горчица – 2 ст.л.
- лимонный сок – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать укроп и зеленый лук, добавить немного соли и хорошо размять. Это поможет зелени стать более ароматной и сочной.
2. Нарезать редис, огурцы, вареные яйца и мясо небольшими кубиками. Добавить их к подготовленной зелени.
3. Влить айран и белый квас, тщательно перемешать все ингредиенты до однородной консистенции.
4. Добавить горчицу, предварительно разведённую в небольшом количестве тёплой воды, а также лимонный сок.
5. Попробовать на соль, при необходимости довести вкус до нужного и поставить в холодильник как минимум на 30 минут, чтобы окрошка настоялась и остыла.
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