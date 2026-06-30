Окрошка на айране – это современная интерпретация классического холодного блюда, в котором сочетаются свежие овощи, зелень, мясо и легкая кисломолочная основа. Благодаря сочетанию айрана и небольшого количества кваса блюдо получается особенно нежным и сбалансированным по вкусу. Такой вариант окрошки часто выбирают в летний сезон, когда хочется быстрого, простого и в то же время сытного блюда без сложной термической обработки.

Идея приготовления домашней освежающей окрошки опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты (на кастрюлю объемом 3,6 л):

айран – 1,75 л

белый квас – 250 мл.

редис – 300 г

огурцы – 400 г

варёные яйца – 6 шт.

подкопчённое мясо или запечённая буженина – 400-500 г

укроп – 1 пучок

зеленый лук – 1 пучок

мягкая горчица – 2 ст.л.

лимонный сок – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать укроп и зеленый лук, добавить немного соли и хорошо размять. Это поможет зелени стать более ароматной и сочной.

2. Нарезать редис, огурцы, вареные яйца и мясо небольшими кубиками. Добавить их к подготовленной зелени.

3. Влить айран и белый квас, тщательно перемешать все ингредиенты до однородной консистенции.

4. Добавить горчицу, предварительно разведённую в небольшом количестве тёплой воды, а также лимонный сок.

5. Попробовать на соль, при необходимости довести вкус до нужного и поставить в холодильник как минимум на 30 минут, чтобы окрошка настоялась и остыла.

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