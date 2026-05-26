Окрошка – одно из самых популярных летних блюд, которое прекрасно освежает в жару и легко готовится дома. Вариант на газированной воде получается особенно легким, насыщенным и одновременно очень сытным благодаря мясу, яйцам и овощам. Для более яркого вкуса в основу добавляют сметану, горчицу, зелень и немного лимонного сока. Главный секрет удачной окрошки – очень холодная заправка и мелкая нарезка всех ингредиентов. Именно тогда блюдо получается максимально гармоничным и освежающим.

Идея приготовления домашней освежающей окрошки опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 400 г

свежие огурцы – 3-4 шт.

редиска – 5 шт.

яйца – 5 шт.

куриное филе – 500 г

копченое куриное филе – 1 шт.

фиолетовый лук – по желанию

сметана – 100 г

жирный кефир – 150 г

майонез – 1 ст.л.

американская горчица – 40 г

хрен – 10 г

газированная вода – 0,5 л или больше

лимонный сок – по вкусу

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

щепотка сахара – по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель запеките в духовке до готовности и полностью охладите. Такой способ приготовления делает его более ароматным и плотным.

2. Яйца отварите вкрутую в течение 8-10 минут после закипания. Остудите и отделите желтки от белков.

3. Куриное филе обжарьте до готовности или запеките, после чего нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте копченую курицу, огурцы, редис, картофель и лук.

4. Белки также мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Чем мельче будет нарезка, тем более сбалансированной получится текстура окрошки.

5. Для заправки смешайте желтки, сметану, кефир, майонез, горчицу, хрен и большую горсть зелени. Добавьте соль, перец, немного лимонного сока и по желанию щепотку сахара.

6. Перебейте все блендером до однородной густой массы.

7. Перед подачей соедините нарезанные ингредиенты с заправкой и влейте очень холодную газированную воду. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу.

8. Подавайте окрошку хорошо охлажденной со свежей зеленью.

