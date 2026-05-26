Вкусная освежающая окрошка: рецепт на газировке
Окрошка – одно из самых популярных летних блюд, которое прекрасно освежает в жару и легко готовится дома. Вариант на газированной воде получается особенно легким, насыщенным и одновременно очень сытным благодаря мясу, яйцам и овощам. Для более яркого вкуса в основу добавляют сметану, горчицу, зелень и немного лимонного сока. Главный секрет удачной окрошки – очень холодная заправка и мелкая нарезка всех ингредиентов. Именно тогда блюдо получается максимально гармоничным и освежающим.
Идея приготовления домашней освежающей окрошки опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 400 г
- свежие огурцы – 3-4 шт.
- редиска – 5 шт.
- яйца – 5 шт.
- куриное филе – 500 г
- копченое куриное филе – 1 шт.
- фиолетовый лук – по желанию
- сметана – 100 г
- жирный кефир – 150 г
- майонез – 1 ст.л.
- американская горчица – 40 г
- хрен – 10 г
- газированная вода – 0,5 л или больше
- лимонный сок – по вкусу
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- щепотка сахара – по желанию
Способ приготовления:
1. Картофель запеките в духовке до готовности и полностью охладите. Такой способ приготовления делает его более ароматным и плотным.
2. Яйца отварите вкрутую в течение 8-10 минут после закипания. Остудите и отделите желтки от белков.
3. Куриное филе обжарьте до готовности или запеките, после чего нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте копченую курицу, огурцы, редис, картофель и лук.
4. Белки также мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Чем мельче будет нарезка, тем более сбалансированной получится текстура окрошки.
5. Для заправки смешайте желтки, сметану, кефир, майонез, горчицу, хрен и большую горсть зелени. Добавьте соль, перец, немного лимонного сока и по желанию щепотку сахара.
6. Перебейте все блендером до однородной густой массы.
7. Перед подачей соедините нарезанные ингредиенты с заправкой и влейте очень холодную газированную воду. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу.
8. Подавайте окрошку хорошо охлажденной со свежей зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: