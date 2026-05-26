Вкусная освежающая окрошка: рецепт на газировке

Екатерина Ягович
Кулинария
Окрошка – одно из самых популярных летних блюд, которое прекрасно освежает в жару и легко готовится дома. Вариант на газированной воде получается особенно легким, насыщенным и одновременно очень сытным благодаря мясу, яйцам и овощам. Для более яркого вкуса в основу добавляют сметану, горчицу, зелень и немного лимонного сока. Главный секрет удачной окрошки – очень холодная заправка и мелкая нарезка всех ингредиентов. Именно тогда блюдо получается максимально гармоничным и освежающим.

Идея приготовления домашней освежающей окрошки опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 400 г
  • свежие огурцы – 3-4 шт.
  • редиска – 5 шт.
  • яйца – 5 шт.
  • куриное филе – 500 г
  • копченое куриное филе – 1 шт.
  • фиолетовый лук – по желанию
  • сметана – 100 г
  • жирный кефир – 150 г
  • майонез – 1 ст.л.
  • американская горчица – 40 г
  • хрен – 10 г
  • газированная вода – 0,5 л или больше
  • лимонный сок – по вкусу
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • щепотка сахара – по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель запеките в духовке до готовности и полностью охладите. Такой способ приготовления делает его более ароматным и плотным.

2. Яйца отварите вкрутую в течение 8-10 минут после закипания. Остудите и отделите желтки от белков.

3. Куриное филе обжарьте до готовности или запеките, после чего нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте копченую курицу, огурцы, редис, картофель и лук.

4. Белки также мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Чем мельче будет нарезка, тем более сбалансированной получится текстура окрошки.

5. Для заправки смешайте желтки, сметану, кефир, майонез, горчицу, хрен и большую горсть зелени. Добавьте соль, перец, немного лимонного сока и по желанию щепотку сахара.

6. Перебейте все блендером до однородной густой массы.

7. Перед подачей соедините нарезанные ингредиенты с заправкой и влейте очень холодную газированную воду. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу.

8. Подавайте окрошку хорошо охлажденной со свежей зеленью.

