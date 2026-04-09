Паска с вишневой начинкой – это современная интерпретация традиционной пасхальной выпечки. Благодаря добавлению какао тесто приобретает насыщенный вкус и цвет, а вишня добавляет сочности и приятной кислинки. Рецепт не является сложным, но требует соблюдения последовательности действий.

Идея приготовления вкусной домашней паски с вишневой начинкой опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

теплое молоко – 200 мл.

сухие дрожжи – 11 г

яйца – 2 шт

сахар – 150 г

сливочное масло – 60 г

какао – 40 г

мука – 550–600 г

соль – щепотка

Для начинки:

вишня – 200 г

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и муки, оставить на несколько минут для активации.

2. Яйца взбить с сахаром до светлой массы, добавить мягкое сливочное масло.

3. Влить дрожжевую смесь и перемешать до однородности.

4. Добавить какао, соль и постепенно ввести муку, замесить мягкое тесто.

5. Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.

6. После подъема разложить тесто в формы и оставить еще на 30 минут.

7. Выпекать при температуре 180°C примерно 30 минут до готовности.

8. Для начинки вишню переложить в сотейник.

9. Добавить сахар и прогреть до выделения сока.

10. Добавить крахмал и, постоянно помешивая, довести до густой консистенции.

11. Охладить начинку и использовать для наполнения кулича или подать отдельно.

