Вкусная паска с вишневой начинкой: делимся трендовым рецептом
Паска с вишневой начинкой – это современная интерпретация традиционной пасхальной выпечки. Благодаря добавлению какао тесто приобретает насыщенный вкус и цвет, а вишня добавляет сочности и приятной кислинки. Рецепт не является сложным, но требует соблюдения последовательности действий.
Идея приготовления вкусной домашней паски с вишневой начинкой опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 200 мл.
- сухие дрожжи – 11 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 150 г
- сливочное масло – 60 г
- какао – 40 г
- мука – 550–600 г
- соль – щепотка
Для начинки:
- вишня – 200 г
- сахар – 50 г
- кукурузный крахмал – 20 г
Способ приготовления:
1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и муки, оставить на несколько минут для активации.
2. Яйца взбить с сахаром до светлой массы, добавить мягкое сливочное масло.
3. Влить дрожжевую смесь и перемешать до однородности.
4. Добавить какао, соль и постепенно ввести муку, замесить мягкое тесто.
5. Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.
6. После подъема разложить тесто в формы и оставить еще на 30 минут.
7. Выпекать при температуре 180°C примерно 30 минут до готовности.
8. Для начинки вишню переложить в сотейник.
9. Добавить сахар и прогреть до выделения сока.
10. Добавить крахмал и, постоянно помешивая, довести до густой консистенции.
11. Охладить начинку и использовать для наполнения кулича или подать отдельно.
