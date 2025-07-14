Паста из кабачков – питательное сезонное блюдо, которое идеально подходит для обеда. Оно будет значительно полезнее привычных макарон, поэтому посишите приготовить, пока длится сезон сочного овоща.

Идея приготовления пасты из кабачков на обед опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 250 г

кабачок – 300 г

помидор – 150 г

сметана 15 % – 100 г

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

масло для жарки – 1 ч.л.

тертый сыр – для подачи

тертый сыр для подачи

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, присыпать солью и перцем.

2. Обжарить на растительном масле по 3 минуты с обеих сторон.

3. Кабачок нарезать тонкими полосками, как спагетти, и выложить к мясу.

4. Также добавить нарезанный помидор.

5. Перемешать и тушить с закрытой крышкой 6 минут.

6. Влить сметану, добавить сушеный чеснок, паприку.

7. Все хорошо перемешать и жарить еще 5-7 минут.

8. Для подачи присыпать тертым сыром.

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