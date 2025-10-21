Вкусная паста с грибами и крем-сыром: рецепт блюда для обеда и ужина
Паста – самое простое и сытное блюдо, которое можно готовить на обед и ужин. Стоит отметить, что она идеально сочетается с овощами, сыром, мясным фаршем, креветками, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с грибами, специями и крем-сыром.
Ингредиенты:
- Паста (ваша любимая) 300 г
- Грибы (шампиньоны или лесные) 400 г
- Лук красный 1 шт
- Чеснок 1 шт
- Оливковое масло 2 ст. ложки
- Тимьян (свежий или сухой) 1 ч. л
- Крем-сыр 200 г
- Соль, перец по вкусу
- Вода из пасты
Способ приготовления:
1. В форму выложите нарезанные грибы, лук полукольцами, разрезанный пополам чеснок и крем-сыр. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите, добавьте тимьян и запекайте при 200°C примерно 30 минут, пока все не станет мягким и румяным.
2. Тем временем отвари пасту до состояния аль денте.
3. К запеченным грибам добавить воду из пасты и перемешать, чтобы образовался соус. Выложить горячую пасту прямо в форму, хорошо смешать.
