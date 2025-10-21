Паста – самое простое и сытное блюдо, которое можно готовить на обед и ужин. Стоит отметить, что она идеально сочетается с овощами, сыром, мясным фаршем, креветками, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с грибами, специями и крем-сыром.

Ингредиенты:

Паста (ваша любимая) 300 г

Грибы (шампиньоны или лесные) 400 г

Лук красный 1 шт

Чеснок 1 шт

Оливковое масло 2 ст. ложки

Тимьян (свежий или сухой) 1 ч. л

Крем-сыр 200 г

Соль, перец по вкусу

Вода из пасты

Способ приготовления:

1. В форму выложите нарезанные грибы, лук полукольцами, разрезанный пополам чеснок и крем-сыр. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите, добавьте тимьян и запекайте при 200°C примерно 30 минут, пока все не станет мягким и румяным.

2. Тем временем отвари пасту до состояния аль денте.

3. К запеченным грибам добавить воду из пасты и перемешать, чтобы образовался соус. Выложить горячую пасту прямо в форму, хорошо смешать.

