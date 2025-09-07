Вкусная сливовая галета к чаю: десерт, который сделает ваш осенний вечер по-настоящему уютным
Осенние вечера особенно хочется провести с чем-то теплым и ароматным. Сливы в выпечке всегда дарят особый вкус – нежный, с легкой кислинкой, который прекрасно сочетается с сыром и орехами. Галета со сливами не требует сложных ингредиентов и длительного приготовления. Десерт станет любимым к чаю или кофе, создавая атмосферу настоящего домашнего уюта.
Идея приготовления домашней сливовой галеты к чаю опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 4-5 листов
- сливы – 300 г
- сыр бри – 100 г
- сливочное масло (растопленное) – 50 г
- желток – 1 шт.
- мед – 2 ст.л.
- орехи (грецкие или миндаль) – горсть
Способ приготовления
1. Сливы нарежьте тонкими ломтиками, сыр бри – небольшими кусочками.
2. Форму для выпекания застелите пергаментом. Выложите 4-5 листов теста фило, каждый из них смажьте растопленным сливочным маслом.
3. В центре распределите кусочки сыра, оставляя свободные края.
4. Заверните края теста к середине, чтобы образовался бортик. Поверх сыра выложите ломтики слив.
5. Края смажьте желтком для красивой золотистой корочки.
6. Поставьте галету в духовку, разогретую до 180°C, и выпекайте 25-30 минут.
7. Горячий десерт полейте медом и посыпьте измельченными орехами.
