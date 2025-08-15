Вкусная томатная галета для ужина: делимся простым рецептом
На ужин можно приготовить вкусную томатную галету. Для пикантности добавьте соус песто, а также много натертого сыра. Тесто для основы вы сделаете за считаные минуты.
Идея приготовления томатной галеты на ужин опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 0,5 ч. л.
- масло 70 мл
- кипяток 80 мл
Ингредиенты для начинки:
- песто
- помидоры разных сортов
- сыр моцарелла или сулугуни
- кунжут (по желанию)
Для подачи:
- руккола
- сок лимона
- оливковое масло
- бальзамический соус
Способ приготовления:
1. Перемешать муку, разрыхлитель, соль и сахар.
2. Добавить масло, перемешать в крошку, затем влить кипяток и замесить мягкое эластичное тесто.
3. Оставить его в пакете на 15-20 минут.
4. Нарезать помидоры разных сортов. Тесто раскатать тонко в форме круга.
5. Середину смазать песто.
6. Поверх песто выложить сыр, а сверху помидоры.
7. Завернуть края галеты к центру. Смазать края желтком.
8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут.
9. Рукколу перемешать с соком лимона и оливковым маслом.
10. Выложить на готовую галету и полить бальзамическим соусом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: