На ужин можно приготовить вкусную томатную галету. Для пикантности добавьте соус песто, а также много натертого сыра. Тесто для основы вы сделаете за считаные минуты.

Идея приготовления томатной галеты на ужин опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

сахар – 0,5 ч. л.

масло 70 мл

кипяток 80 мл

Ингредиенты для начинки:

песто

помидоры разных сортов

сыр моцарелла или сулугуни

кунжут (по желанию)

Для подачи:

руккола

сок лимона

оливковое масло

бальзамический соус

Способ приготовления:

1. Перемешать муку, разрыхлитель, соль и сахар.

2. Добавить масло, перемешать в крошку, затем влить кипяток и замесить мягкое эластичное тесто.

3. Оставить его в пакете на 15-20 минут.

4. Нарезать помидоры разных сортов. Тесто раскатать тонко в форме круга.

5. Середину смазать песто.

6. Поверх песто выложить сыр, а сверху помидоры.

7. Завернуть края галеты к центру. Смазать края желтком.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут.

9. Рукколу перемешать с соком лимона и оливковым маслом.

10. Выложить на готовую галету и полить бальзамическим соусом.

