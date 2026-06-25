Вкусная томатная галета на творожном тесте: обязательно приготовьте этим летом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Вкусная томатная галета на творожном тесте: обязательно приготовьте этим летом
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В сезон свежих овощей особенно хочется готовить простые и ароматные блюда из доступных ингредиентов. Томатная галета на сырном тесте станет отличным вариантом для обеда, ужина или перекуса. Хрустящие края, нежная сырная основа и сочные помидоры создают очень удачное сочетание вкусов. Такая домашняя выпечка готовится без сложных кулинарных приёмов и непременно понравится всей семье.

Идея приготовления домашней томатной галеты опубликована на странице фудблогера ilona.kovall в Instagram.

Вкусная томатная галета на творожном тесте: обязательно приготовьте этим летом

Ингредиенты:

  • творог – 360 г
  • яйцо – 1 шт.
  • рисовая мука – 80 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • специи – по вкусу
  • помидоры – 1-2 шт.
  • твёрдый сыр – 30 г
  • греческий йогурт – 40-50 г
  • сыр фета – 30 г
  • кунжут – для посыпки
  • специи – по вкусу
  • манная крупа – для бортиков

Способ приготовления:

Вкусная томатная галета на творожном тесте: обязательно приготовьте этим летом

1. Для теста смешайте творог, яйцо, рисовую муку, разрыхлитель и любимые специи. Перемешайте до получения однородной массы.

2. Застелите противень или форму пергаментом. Выложите тесто в виде круглого коржа и сформируйте небольшие бортики по краям.

Вкусная томатная галета на творожном тесте: обязательно приготовьте этим летом

3. Для начинки натрите твердый сыр и смешайте его с греческим йогуртом или скиром, сыром фета и специями.

4. Равномерно распределите сырную начинку по центру галеты, оставляя края свободными.

5. Помидоры нарежьте тонкими кружочками или дольками и выложите поверх начинки.

6. Посыпьте начинку кунжутом, а края галеты слегка присыпьте манкой. Благодаря этому бортики станут более румяными и хрустящими.

Вкусная томатная галета на творожном тесте: обязательно приготовьте этим летом

7. Выпекайте галету в разогретой до 200-220 градусов духовке примерно 20-25 минут до появления золотистой корочки.

8. Готовую выпечку немного остудите перед подачей, чтобы начинка стала более стабильной.

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