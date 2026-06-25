В сезон свежих овощей особенно хочется готовить простые и ароматные блюда из доступных ингредиентов. Томатная галета на сырном тесте станет отличным вариантом для обеда, ужина или перекуса. Хрустящие края, нежная сырная основа и сочные помидоры создают очень удачное сочетание вкусов. Такая домашняя выпечка готовится без сложных кулинарных приёмов и непременно понравится всей семье.

Идея приготовления домашней томатной галеты опубликована на странице фудблогера ilona.kovall в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 360 г

яйцо – 1 шт.

рисовая мука – 80 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

специи – по вкусу

помидоры – 1-2 шт.

твёрдый сыр – 30 г

греческий йогурт – 40-50 г

сыр фета – 30 г

кунжут – для посыпки

специи – по вкусу

манная крупа – для бортиков

Способ приготовления:

1. Для теста смешайте творог, яйцо, рисовую муку, разрыхлитель и любимые специи. Перемешайте до получения однородной массы.

2. Застелите противень или форму пергаментом. Выложите тесто в виде круглого коржа и сформируйте небольшие бортики по краям.

3. Для начинки натрите твердый сыр и смешайте его с греческим йогуртом или скиром, сыром фета и специями.

4. Равномерно распределите сырную начинку по центру галеты, оставляя края свободными.

5. Помидоры нарежьте тонкими кружочками или дольками и выложите поверх начинки.

6. Посыпьте начинку кунжутом, а края галеты слегка присыпьте манкой. Благодаря этому бортики станут более румяными и хрустящими.

7. Выпекайте галету в разогретой до 200-220 градусов духовке примерно 20-25 минут до появления золотистой корочки.

8. Готовую выпечку немного остудите перед подачей, чтобы начинка стала более стабильной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: