Вкусная томатная галета на творожном тесте: обязательно приготовьте этим летом
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В сезон свежих овощей особенно хочется готовить простые и ароматные блюда из доступных ингредиентов. Томатная галета на сырном тесте станет отличным вариантом для обеда, ужина или перекуса. Хрустящие края, нежная сырная основа и сочные помидоры создают очень удачное сочетание вкусов. Такая домашняя выпечка готовится без сложных кулинарных приёмов и непременно понравится всей семье.
Идея приготовления домашней томатной галеты опубликована на странице фудблогера ilona.kovall в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 360 г
- яйцо – 1 шт.
- рисовая мука – 80 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- специи – по вкусу
- помидоры – 1-2 шт.
- твёрдый сыр – 30 г
- греческий йогурт – 40-50 г
- сыр фета – 30 г
- кунжут – для посыпки
- специи – по вкусу
- манная крупа – для бортиков
Способ приготовления:
1. Для теста смешайте творог, яйцо, рисовую муку, разрыхлитель и любимые специи. Перемешайте до получения однородной массы.
2. Застелите противень или форму пергаментом. Выложите тесто в виде круглого коржа и сформируйте небольшие бортики по краям.
3. Для начинки натрите твердый сыр и смешайте его с греческим йогуртом или скиром, сыром фета и специями.
4. Равномерно распределите сырную начинку по центру галеты, оставляя края свободными.
5. Помидоры нарежьте тонкими кружочками или дольками и выложите поверх начинки.
6. Посыпьте начинку кунжутом, а края галеты слегка присыпьте манкой. Благодаря этому бортики станут более румяными и хрустящими.
7. Выпекайте галету в разогретой до 200-220 градусов духовке примерно 20-25 минут до появления золотистой корочки.
8. Готовую выпечку немного остудите перед подачей, чтобы начинка стала более стабильной.
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