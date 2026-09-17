Вкусная творожная галета с грушей и горгонзолой: потребуется минимум времени и ингредиентов

Сырная галетка с грушей и горгонзолой – отличный вариант, когда хочется приготовить что-то необычное без сложного теста. Основа для нее готовится из творога, поэтому не нужно отдельно замешивать классическое тесто. В начинке сочетаются солоноватая горгонзола и сочная груша. В результате получается галета с румяными краями и нежной творожной основой.

Идея приготовления творожной галеты с грушей опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Ингредиенты для основы:

творог 5% – 1 брикет

цельнозерновая мука – 1 ст.л. с горкой

яичный желток – 1 шт.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

зелень – по желанию

Для начинки:

горгонзола – по вкусу

груша – 1 шт. или по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить творожную основу. Кисломолочный творог переложить в миску, добавить желток, цельнозерновую муку, соль, специи и, по желанию, мелко нарезанную зелень. Всё хорошо перемешать, чтобы получилась однородная густая масса.

2. Сырную основу выложить в чашу аэрогриля или мультипечи на пергамент и руками сформировать круглую галету. Края можно сделать чуть толще, а середину оставить плоской, чтобы на ней удобно было разместить начинку.

3. Выпекать основу примерно 6 минут при температуре 180 градусов. Этот этап необходим для того, чтобы творожная масса немного схватилась и держала форму.

4. Пока готовится основа, грушу нужно помыть, при необходимости очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками. Горгонзолу разделить на небольшие кусочки.

5. Достать галету из аэрогриля, выложить сверху горгонзолу и ломтики груши. После этого вернуть галету в чашу и выпекать еще около 10 минут при 180 градусах. Ориентироваться нужно на сырную основу и края: они должны хорошо подрумяниться, а сыр сверху размягчиться.

7. Готовую сырную галету с грушей и горгонзолой можно подавать сразу. По желанию к ней стоит добавить свежие овощи или зелень.

8. Такую основу можно использовать и для других начинок. Например, грушу можно заменить персиком, а горгонзолу – бри или камамбером. Важно только тонко нарезать фрукты, чтобы они успели хорошо пропечься за время приготовления.

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