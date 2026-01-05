Все рецепты
Вкусная творожная запеканка без муки: чем заменить привычный ингредиент, чтобы масса держала форму
Творожная запеканка – замечательный вариант питательного завтрака. Такое блюдо достаточно быстро готовится, прекрасно сочетается с чаем или кофе. А для того, чтобы масса держала форму, вместо муки можно использовать манку, что делает выпечку достаточно низкокалорийной.
Идея приготовления воздушной творожной запеканки опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 п 16 г
- творог кисломолочный – 600 г
- сметана – 200 г
- манка – 60 г
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар.
2. Взбить миксером до пышности.
3. Добавить сметану, творог и манку.
4. Взбить блендером до однородности. Оставить на 10 минут.
5. Выложить творожную массу в форму застеленную пергаментом.
6. Выпекать при температуре 170 градусов час.
