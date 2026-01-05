Творожная запеканка – замечательный вариант питательного завтрака. Такое блюдо достаточно быстро готовится, прекрасно сочетается с чаем или кофе. А для того, чтобы масса держала форму, вместо муки можно использовать манку, что делает выпечку достаточно низкокалорийной.

Идея приготовления воздушной творожной запеканки опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

соль – щепотка

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 п 16 г

творог кисломолочный – 600 г

сметана – 200 г

манка – 60 г

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар.

2. Взбить миксером до пышности.

3. Добавить сметану, творог и манку.

4. Взбить блендером до однородности. Оставить на 10 минут.

5. Выложить творожную массу в форму застеленную пергаментом.

6. Выпекать при температуре 170 градусов час.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: