Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Творожная запеканка – замечательный вариант питательного завтрака. Такое блюдо достаточно быстро готовится, прекрасно сочетается с чаем или кофе. А для того, чтобы масса держала форму, вместо муки можно использовать манку, что делает выпечку достаточно низкокалорийной.

Идея приготовления воздушной творожной запеканки опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • соль – щепотка
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 1 п 16 г
  • творог кисломолочный – 600 г
  • сметана – 200 г
  • манка – 60 г

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар.

2. Взбить миксером до пышности.

3. Добавить сметану, творог и манку.

4. Взбить блендером до однородности. Оставить на 10 минут.

5. Выложить творожную массу в форму застеленную пергаментом.

6. Выпекать при температуре 170 градусов час.

