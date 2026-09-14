Вкусная творожная запеканка, как в детстве: готовится без муки

Творожная запеканка отлично подходит для домашнего завтрака или простого десерта к чаю. Для ее приготовления не нужно замешивать сложное тесто или использовать муку. Основу составляют творог, яйца и манная крупа, которые после запекания превращаются в нежную однородную массу. Приготовление не требует больших усилий, а готовую запеканку можно подать со сметаной или джемом.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

манная крупа – 100 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

сливочное масло – 50 г

молоко – 50 г

Способ приготовления:

1. Творог нужно переложить в глубокую миску, добавить яйца, сахар и ванильный сахар. Массу нужно взбить блендером до однородной консистенции. Если блендера нет, творог можно заранее протереть через сито, чтобы в запеканке не осталось крупных комочков.

2. Сливочное масло нужно растопить и немного остудить.

3. В творожную массу добавить манную крупу, молоко и растопленное масло. Все хорошо перемешать и оставить примерно на 15 минут. За это время манная крупа немного набухнет, благодаря чему тесто станет гуще.

4. Форму для запекания нужно смазать небольшим количеством сливочного масла. Выложить творожную массу и равномерно распределить её по форме.

5. По желанию поверхность можно дополнительно смазать желтком, чтобы после выпечки образовалась румяная корочка.

6. Запекать творожную запеканку нужно в разогретой до 200 градусов духовке примерно 40 минут. Ориентироваться следует по ее внешнему виду: поверхность должна хорошо подрумяниться.

7. Готовой запеканке нужно дать немного остыть, после чего её можно нарезать порционными кусочками. Подавать домашнюю творожную запеканку можно со сметаной, джемом или другим любимым дополнением.

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