Творожная запеканка может быть не только вкусной, но и низкокалорийной. Поэкспериментируйте с мукой, а для заливки используйте йогурт. Также добавьте сочные ягоды.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки, которая не навредит фигуре, опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный 250 г

2 яйца (1 в тесто, 1 в начинку)

110 г муки (любой)

3 г разрыхлителя

230 г йогурта

50 г любых ягод (можно замороженные, черника, малина и т д)

1 ч.л. крахмала

мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Творог взбить блендером или взять уже мелкозернистый, добавить яйца, муку и разрыхлитель.

2. Замесить тесто. Форму смазать растительным маслом, выложить тесто и сформировать бортики.

3. Для заливки соединить йогурт, яйцо, ягоды с крахмалом и мед.

4. Так как в десерте мало сахара, точнее его нет, роль сладкого играет мед, поэтому ягоды не берите слишком кислые. Можно взять голубику или малину или положить грушу или персик, если есть.

5. Такой пирог имеет высокое содержание белка, ведь тесто и заливка в нем из молочных продуктов. А также низкое содержание сахара, заменой которому выступает мед. Его можно добавить и меньше, но учитывайте, что основа также без сахара.

