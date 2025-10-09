Один из самых вкусных и простых творожных десертов – запеканка. Готовить ее можно с изюмом, орехами, шоколадом. А еще вкуснее будет с ягодами, фруктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожной запеканки с персиками.

Ингредиенты:

масло – 100 г

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

мука – 250 г

какао – 30 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Творожная начинка:

творог кисломолочный 1 кг

яйца – 5 шт.

сметана 6 ст. л.

сахар – 250 г

ванильный сахар

крахмал – 80 г

консервированный персик

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте яйца с сахаром, добавьте масло, какао, разрыхлитель с мукой и перемешайте. Готовое тесто соберите, замотайте в пленку и положите в холодильник.

2. Творожная масса: переложите в миску все продукты, перебейте блендером до однородности.

3. После готовое тесто разделите на две части, одну распределите а форме, наколите, выложите сверху творожную массу, сверху выложите персики и присыпьте тертым тестом. Выпекайте 1 час при 170С.

