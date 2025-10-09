Вкусная творожная запеканка с фруктами: рецепт идеального десерта к чаю

Один из самых вкусных и простых творожных десертов – запеканка. Готовить ее можно с изюмом, орехами, шоколадом. А еще вкуснее будет с ягодами, фруктами. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожной запеканки с персиками. 

Ингредиенты:

  • масло – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 120 г
  • мука – 250 г
  • какао – 30 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Творожная начинка:

  • творог кисломолочный 1 кг
  • яйца – 5 шт.
  • сметана 6 ст. л. 
  • сахар – 250 г
  • ванильный сахар
  • крахмал – 80 г
  • консервированный персик

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте яйца с сахаром, добавьте масло, какао, разрыхлитель с мукой и перемешайте. Готовое тесто соберите, замотайте в пленку и положите в холодильник.

2. Творожная масса: переложите в миску все продукты, перебейте блендером до однородности. 

3. После готовое тесто разделите на две части, одну распределите а форме, наколите, выложите сверху творожную массу, сверху выложите персики и присыпьте тертым тестом. Выпекайте 1 час при 170С.

