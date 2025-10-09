Вкусная творожная запеканка с фруктами: рецепт идеального десерта к чаю
Один из самых вкусных и простых творожных десертов – запеканка. Готовить ее можно с изюмом, орехами, шоколадом. А еще вкуснее будет с ягодами, фруктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожной запеканки с персиками.
Ингредиенты:
- масло – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 120 г
- мука – 250 г
- какао – 30 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Творожная начинка:
- творог кисломолочный 1 кг
- яйца – 5 шт.
- сметана 6 ст. л.
- сахар – 250 г
- ванильный сахар
- крахмал – 80 г
- консервированный персик
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте яйца с сахаром, добавьте масло, какао, разрыхлитель с мукой и перемешайте. Готовое тесто соберите, замотайте в пленку и положите в холодильник.
2. Творожная масса: переложите в миску все продукты, перебейте блендером до однородности.
3. После готовое тесто разделите на две части, одну распределите а форме, наколите, выложите сверху творожную массу, сверху выложите персики и присыпьте тертым тестом. Выпекайте 1 час при 170С.
