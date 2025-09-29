Запеканки всегда ассоциируются с домашним уютом и простыми рецептами, которые легко воплотить даже без особого кулинарного опыта. Сочетание творога, риса и тыквы делает блюдо одновременно нежным, сытным и ярким на вкус. Такой рецепт удобен тем, что можно использовать остатки отваренного риса, а тыква придаст приятную сладковатую нотку.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки с рисом и тыквой опубликована на странице фудблогера cooking by yuliya в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

творог кисломолочный – 600 г

сахар – 110 г

сметана – 100 г

рис отварной (охлажденный) – 250 г

тыква сырая – 250 г

сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбить блендером творог, яйца, сахар и сметану до однородной массы.

2. Добавить отваренный рис, перемешать. Если у вас остался вчерашний рис – он подойдет идеально, ведь специально варить его для запеканки не обязательно.

3. Сырую тыкву нарежьте небольшими кубиками и вмешайте в массу. По желанию можно добавить изюм, чтобы придать блюду более насыщенный вкус.

4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите подготовленную смесь и разровняйте.

5. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 50-60 минут, пока верх станет золотистым.

6. Перед подачей обязательно дайте запеканке полностью остыть – так она будет держать форму и легко нарезаться.

7. Блюдо получается нежным, ароматным и особенно вкусным благодаря тыкве.

