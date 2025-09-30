Сочная сезонная тыква очень вкусно сочетается с творогом. Из таких ингредиентов можно приготовить нежную запеканку, которая идеально подойдет для уютных семейных чаепитий.

Видео дня

Идея приготовления вкусной творожной запеканки с тыквой и апельсином опубликована на странице фудблогера krissti.novak в Instagram.

Ингредиенты для творожной основы:

творог – 400 г

сметана/йогурт – 100 мл.

сахар – 70 г

мак – 10 г (не обязательно)

ванилин – пакетик

крахмал – 25 г (кукурузный)

яйцо – 1 шт.

Ингредиенты для тыквенной основы:

тыква – 400 г

яйцо – 2 шт.

крахмал – 20 г (кукурузный)

апельсин (цедра и сок половинки)

мука – 30 г

сахар – 20 г

Способ приготовления:

1. Творог, йогурт, яйцо, крахмал, сахар и ванилин взбить блендером до однородной массы.

2. Добавить мак и перемешать.

3. Тыкву (предварительно отварить или запечь), крахмал, яйцо и сахар взбить блендером до однотонной массы, добавить цедру и сок 0,5 апельсина.

4. Поочередно выложить в центр формы, сначала творожную основу – 2 ложки, затем 2 ложки тыквенной начинки и до конца.

5. Отправить в духовку разогретую до 180 градусов 40-50 минут.

6. Дать полностью остыть перед разрезанием.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: