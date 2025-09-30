Вкусная тыквенная запеканка с творогом: как приготовить осенний десерт к чаю
Сочная сезонная тыква очень вкусно сочетается с творогом. Из таких ингредиентов можно приготовить нежную запеканку, которая идеально подойдет для уютных семейных чаепитий.
Идея приготовления вкусной творожной запеканки с тыквой и апельсином опубликована на странице фудблогера krissti.novak в Instagram.
Ингредиенты для творожной основы:
- творог – 400 г
- сметана/йогурт – 100 мл.
- сахар – 70 г
- мак – 10 г (не обязательно)
- ванилин – пакетик
- крахмал – 25 г (кукурузный)
- яйцо – 1 шт.
Ингредиенты для тыквенной основы:
- тыква – 400 г
- яйцо – 2 шт.
- крахмал – 20 г (кукурузный)
- апельсин (цедра и сок половинки)
- мука – 30 г
- сахар – 20 г
Способ приготовления:
1. Творог, йогурт, яйцо, крахмал, сахар и ванилин взбить блендером до однородной массы.
2. Добавить мак и перемешать.
3. Тыкву (предварительно отварить или запечь), крахмал, яйцо и сахар взбить блендером до однотонной массы, добавить цедру и сок 0,5 апельсина.
4. Поочередно выложить в центр формы, сначала творожную основу – 2 ложки, затем 2 ложки тыквенной начинки и до конца.
5. Отправить в духовку разогретую до 180 градусов 40-50 минут.
6. Дать полностью остыть перед разрезанием.
