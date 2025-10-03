Осень – время тыквы, из которой можно приготовить множество интересных и сытных блюд. Один из самых удачных вариантов — нежная запеканка из тыквы и сыра. Она имеет приятный аромат, красивый цвет и хорошо сочетается с горячим чаем или кофе. Такой десерт получается полезным, не слишком сладким и точно понравится всей семье.

Видео дня

Идея приготовления вкусной тыквенно-сырной запеканки к чаю опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты для тыквенного слоя:

запеченная тыква – 400 г

яйца – 2 шт.

сметана 10-15% – 50 г

цедра апельсина – 1 ч.л.

манка – 3 ст.л. (30 г)

сахар – 50 г (или по вкусу)

соль – 1/4 ч.л.

Для творожного слоя:

однородный творог (жирность от 5%) – 400 г

яйца – 2 шт.

сметана 10-15% – 100 г

манка – 1 ст.л. (10 г)

сахар – 50 г (или по вкусу)

ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

1. Для тыквенного слоя: измельчите все ингредиенты блендером до однородной консистенции.

2. Оставьте массу на 15-20 минут, чтобы манка успела набухнуть.

3. Для сырного слоя таким же образом взбейте все компоненты.

4. Форму для выпекания застелите пергаментом и выкладывайте массу слоями: сначала один, потом другой.

5. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.

6. Дайте запеканке слегка остыть, после чего разрежьте на порции и подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: