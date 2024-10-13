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Вкусная закуска из баклажанов с сыром и помидорами: готовится считанные минуты
Баклажаны – отличная основа для приготовления быстрой и сытной закуски. Вам понадобятся сыр, а также помидоры – из такого сочетания можно сделать вкусную начинку.
Идея приготовления Ленивых баклажанов с сыром опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Всё очень элементарно.
Ингредиенты:
- баклажаны – 300 г.
- помидоры – 150 г.
- соль – по вкусу.
Ингредиенты для начинки:
- сыр сливочный – 100 г.
- чеснок – 2 зубца.
- соль, перец, зелень.
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать колечками.
2. Добавить любимые специи.
3. Обжарить с обеих сторон.
4. Для начинки измельчить чеснок и зелень.
5. Перемешать с творогом.
6. Баклажаны смазываем сыром, кладем дольку помидоры, складываем вдвое.
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