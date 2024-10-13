Баклажаны – отличная основа для приготовления быстрой и сытной закуски. Вам понадобятся сыр, а также помидоры – из такого сочетания можно сделать вкусную начинку.

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Идея приготовления Ленивых баклажанов с сыром опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Всё очень элементарно.

Ингредиенты:

баклажаны – 300 г.

помидоры – 150 г.

соль – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

сыр сливочный – 100 г.

чеснок – 2 зубца.

соль, перец, зелень.

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать колечками.

2. Добавить любимые специи.

3. Обжарить с обеих сторон.

4. Для начинки измельчить чеснок и зелень.

5. Перемешать с творогом.

6. Баклажаны смазываем сыром, кладем дольку помидоры, складываем вдвое.

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