Вкусная закуска из баклажанов с сыром и помидорами: готовится считанные минуты

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусная закуска из баклажанов с сыром и помидорами: готовится считанные минуты

Баклажаны – отличная основа для приготовления быстрой и сытной закуски. Вам понадобятся сыр, а также помидоры – из такого сочетания можно сделать вкусную начинку.

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Идея приготовления Ленивых баклажанов с сыром опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Всё очень элементарно.

Вкусная закуска из баклажанов с сыром и помидорами: готовится считанные минуты

Ингредиенты:

  • баклажаны – 300 г.
  • помидоры – 150 г.
  • соль – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

  • сыр сливочный – 100 г.
  • чеснок – 2 зубца.
  • соль, перец, зелень.

Способ приготовления:

Вкусная закуска из баклажанов с сыром и помидорами: готовится считанные минуты

1. Баклажаны нарезать колечками.

2. Добавить любимые специи.

Вкусная закуска из баклажанов с сыром и помидорами: готовится считанные минуты

3. Обжарить с обеих сторон.

4. Для начинки измельчить чеснок и зелень.

Вкусная закуска из баклажанов с сыром и помидорами: готовится считанные минуты

5. Перемешать с творогом.

Вкусная закуска из баклажанов с сыром и помидорами: готовится считанные минуты

6. Баклажаны смазываем сыром, кладем дольку помидоры, складываем вдвое.

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