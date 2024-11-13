Новогодний стол должен выглядеть красиво и быть наполненным множеством разнообразных блюд. В праздничную ночь подаются основные блюда, салаты, десерты, но наибольшей популярностью пользуются именно закуски.

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Рецептом одной из них поделилась фудблогер Инна Ключник. В Instagram она рассказала, как приготовить вкусную закуску из свеклы, которая будет не только вкусной, но и украсит праздничный стол.

Ингредиенты

Квашенные огурцы – 2 шт

Вареные яйца – 1 шт

Плавленый сырок – 2 шт.

Грецкие орехи – 50 гр

Чеснок

Майонез

Свекла

Зелень

Способ приготовления

1. Огурцы нарезаем маленькими кубиками.

2. Добавляем мелко нарезанные грецкие орехи.

3. Натираем на терке вареное яйцо и плавленые сырки.

4. Добавляем измельченный чеснок.

5. Добавляем чеснок, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

6. Отварную свеклу нарезаем тонкими слайсами, выкладываем на нее начинку за сворачиваем пополам.

7. Край с начинкой обкатываем в зелени, выкладываем на тарелку и подаем на стол.

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