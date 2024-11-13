Вкусная закуска из свеклы для новогоднего стола: как приготовить
Новогодний стол должен выглядеть красиво и быть наполненным множеством разнообразных блюд. В праздничную ночь подаются основные блюда, салаты, десерты, но наибольшей популярностью пользуются именно закуски.
Рецептом одной из них поделилась фудблогер Инна Ключник. В Instagram она рассказала, как приготовить вкусную закуску из свеклы, которая будет не только вкусной, но и украсит праздничный стол.
Ингредиенты
- Квашенные огурцы – 2 шт
- Вареные яйца – 1 шт
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Грецкие орехи – 50 гр
- Чеснок
- Майонез
- Свекла
- Зелень
Способ приготовления
1. Огурцы нарезаем маленькими кубиками.
2. Добавляем мелко нарезанные грецкие орехи.
3. Натираем на терке вареное яйцо и плавленые сырки.
4. Добавляем измельченный чеснок.
5. Добавляем чеснок, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
6. Отварную свеклу нарезаем тонкими слайсами, выкладываем на нее начинку за сворачиваем пополам.
7. Край с начинкой обкатываем в зелени, выкладываем на тарелку и подаем на стол.
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