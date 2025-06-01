Вкусная закуска из запеченного болгарского перца на бутерброды: значительно лучше любых намазок
Вместо разнообразных намазок на хлеб можно приготовить закуску из болгарского перца. Овощ для такого блюда нужно запечь. Очень вкусно добавить фету, оливки и фиолетовый лук.
Идея приготовления закуски из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Подавать можно на чиабати или багете.
Ингредиенты:
- перцы – 2 шт.
- фиолетовый лук – 1 шт.
- черные оливки
- фета
- чиабата/багет
Способ приготовления:
1. Перцы запечь 180 градусов 40 минут.
2. Вытащить из духовки, накрыть и оставить на 30 минут.
3. Почистить.
4. Снять кожуру. Нарезать.
5. Лук нарезать полукольцами и замариновать в 2 ст.л. яблочного уксуса + пол ч.л. соли, щепотка сахара.
6. Оставить на 30 минут.
7. Маринад слить.
8. Смешать перец, лук, оливки и фету.
9. Посыпать прованскими травами и полить маслом.
10. Выложить на поджаренные гренки и подавать с любимым вином
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