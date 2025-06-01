Вместо разнообразных намазок на хлеб можно приготовить закуску из болгарского перца. Овощ для такого блюда нужно запечь. Очень вкусно добавить фету, оливки и фиолетовый лук.

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Идея приготовления закуски из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Подавать можно на чиабати или багете.

Ингредиенты:

перцы – 2 шт.

фиолетовый лук – 1 шт.

черные оливки

фета

чиабата/багет

Способ приготовления:

1. Перцы запечь 180 градусов 40 минут.

2. Вытащить из духовки, накрыть и оставить на 30 минут.

3. Почистить.

4. Снять кожуру. Нарезать.

5. Лук нарезать полукольцами и замариновать в 2 ст.л. яблочного уксуса + пол ч.л. соли, щепотка сахара.

6. Оставить на 30 минут.

7. Маринад слить.

8. Смешать перец, лук, оливки и фету.

9. Посыпать прованскими травами и полить маслом.

10. Выложить на поджаренные гренки и подавать с любимым вином

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