Вкусная закуска из запеченного болгарского перца на бутерброды: значительно лучше любых намазок

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
261
Вкусная закуска из запеченного болгарского перца на бутерброды: значительно лучше любых намазок

Вместо разнообразных намазок на хлеб можно приготовить закуску из болгарского перца. Овощ для такого блюда нужно запечь. Очень вкусно добавить фету, оливки и фиолетовый лук.

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Идея приготовления закуски из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Подавать можно на чиабати или багете.

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца на бутерброды: значительно лучше любых намазок

Ингредиенты:

  • перцы – 2 шт.
  • фиолетовый лук – 1 шт.
  • черные оливки
  • фета
  • чиабата/багет

Способ приготовления:

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца на бутерброды: значительно лучше любых намазок

1. Перцы запечь 180 градусов 40 минут.

2. Вытащить из духовки, накрыть и оставить на 30 минут.

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца на бутерброды: значительно лучше любых намазок

3. Почистить.

4. Снять кожуру. Нарезать.

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца на бутерброды: значительно лучше любых намазок

5. Лук нарезать полукольцами и замариновать в 2 ст.л. яблочного уксуса + пол ч.л. соли, щепотка сахара.

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца на бутерброды: значительно лучше любых намазок

6. Оставить на 30 минут.

7. Маринад слить.

8. Смешать перец, лук, оливки и фету.

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца на бутерброды: значительно лучше любых намазок

9. Посыпать прованскими травами и полить маслом.

10. Выложить на поджаренные гренки и подавать с любимым вином

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