Вкусная закуска к вину: понадобятся груши и сыр горгонзола
Уже давно ни для кого не секрет, что из груш можно приготовить много разнообразных закусок, идеально сочетающихся с вином. Добавив несколько ингредиентов и немного любви, вы получаете невероятный вкус на просто непревзойденный аромат.
Вот, например, фудблогер с ником tysiagotuje.pl в Instagram показала свой любимый вариант закуски к вину с использованием груши. Как оказалось, понадобится также сыр горгонзола.
Ингредиенты
- Груши – 4 шт
- Клюква – 8 ч.л.
- Сыр горгонзола – 50 гр
- Грецкие орехи – 20 гр
- Жидкий мед
- Руккола
- Бальзамический уксус по желанию.
Способ приготовления
1. Груши разрезаем пополам и удаляем косточки.
2. В полость фрукта выкладываем клюкву, творог на измельченные орехи.
3. Поливаем медом и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут, или пока груши не станут мягкими.
4. Готовое блюдо выкладываем на подушку из руккола и по желанию поливаем бальзамическим уксусом.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты из груш: