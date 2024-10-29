Уже давно ни для кого не секрет, что из груш можно приготовить много разнообразных закусок, идеально сочетающихся с вином. Добавив несколько ингредиентов и немного любви, вы получаете невероятный вкус на просто непревзойденный аромат.

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Вот, например, фудблогер с ником tysiagotuje.pl в Instagram показала свой любимый вариант закуски к вину с использованием груши. Как оказалось, понадобится также сыр горгонзола.

Ингредиенты

Груши – 4 шт

Клюква – 8 ч.л.

Сыр горгонзола – 50 гр

Грецкие орехи – 20 гр

Жидкий мед

Руккола

Бальзамический уксус по желанию.

Способ приготовления

1. Груши разрезаем пополам и удаляем косточки.

2. В полость фрукта выкладываем клюкву, творог на измельченные орехи.

3. Поливаем медом и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут, или пока груши не станут мягкими.

4. Готовое блюдо выкладываем на подушку из руккола и по желанию поливаем бальзамическим уксусом.

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