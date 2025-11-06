Вкусная закуска "Шуба" из свеклы и сельди: делимся рецептом эффектного блюда
Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой могут быть запеченные овощи, например, свекла, которая идеально сочетается с сельдь, луком, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы и сельди, которая готовится элементарно.
Ингредиенты:
- 2 больших свеклы
- 3-4 средних картофеля
- 2 моркови
- 2 яйца
- 1 маленький лук
- 200 г сельди
- 2 ст.л. майонеза
- соль
Способ приготовления:
1. Овощи запекаем в фольге при 200 С 40 минут, яйца отвариваем – все остужаем. Овощи чистим и натираем на маленькой терке, нарезаем мелко лук, сельдь.
2. Отжимаем из свеклы сок и соединяем свеклу с 1/2 натертого картофеля, подсаливаем.
3. Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь – смешиваем.
4. С помощью пищевой пленки формируем шарики и охлаждаем 1 час.
