Вкусная закуска "Шуба" из свеклы и сельди: делимся рецептом эффектного блюда

Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой могут быть запеченные овощи, например, свекла, которая идеально сочетается с сельдь, луком, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы и сельди, которая готовится элементарно.

Ингредиенты: 

  • 2 больших свеклы
  • 3-4 средних картофеля
  • 2 моркови
  • 2 яйца
  • 1 маленький лук
  • 200 г сельди
  • 2 ст.л. майонеза
  • соль

Способ приготовления: 

1. Овощи запекаем в фольге при 200 С 40 минут, яйца отвариваем – все остужаем. Овощи чистим и натираем на маленькой терке, нарезаем мелко лук, сельдь.

2. Отжимаем из свеклы сок и соединяем свеклу с 1/2 натертого картофеля, подсаливаем.

3. Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь – смешиваем. 

4. С помощью пищевой пленки формируем шарики и охлаждаем 1 час.

