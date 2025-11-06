Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой могут быть запеченные овощи, например, свекла, которая идеально сочетается с сельдь, луком, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы и сельди, которая готовится элементарно.

Ингредиенты:

2 больших свеклы

3-4 средних картофеля

2 моркови

2 яйца

1 маленький лук

200 г сельди

2 ст.л. майонеза

соль

Способ приготовления:

1. Овощи запекаем в фольге при 200 С 40 минут, яйца отвариваем – все остужаем. Овощи чистим и натираем на маленькой терке, нарезаем мелко лук, сельдь.

2. Отжимаем из свеклы сок и соединяем свеклу с 1/2 натертого картофеля, подсаливаем.

3. Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь – смешиваем.

4. С помощью пищевой пленки формируем шарики и охлаждаем 1 час.

