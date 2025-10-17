Вкусная запеканка с тыквой и творогом: идеальный десерт для уютных осенних чаепитий
Осень – самое время для домашних десертов, которые дарят тепло и уют. Один из лучших вариантов – запеканка с тыквой и творогом. Она получается нежной, ароматной и слегка сладкой, а благодаря тыквенному пюре имеет приятный цвет и мягкую консистенцию.
Идея приготовления вкусной творожно-тыквенной запеканки опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 600 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 90 г (или по вкусу)
- ванильный сахар – 10 г
- тыквенное пюре – 200–250 г
- кукурузный крахмал – 25 г
- сметана, сливки или молоко – 2 ст.л. (при необходимости)
- какао – 1-2 ст.л.
- молоко (для шоколадного слоя) — 2 ст. ложки
Способ приготовления:
1. Приготовьте тыквенное пюре. Очищенную тыкву нарежьте кубиками, выложите в форму и запекайте при температуре 180-200°C около 30 минут до мягкости.
2. После остывания взбейте ее блендером до однородной массы.
3. В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар, тыквенное пюре и крахмал.
4. Взбейте все блендером до гладкой, кремовой текстуры. Если тесто получается слишком густым – добавьте немного сметаны или молока, чтобы сделать его более нежным.
5. Отделите треть полученной массы, добавьте какао и молоко, хорошо перемешайте.
6. Форму для выпекания застелите пергаментом и выложите обе массы произвольными слоями.
7. Можно сделать мраморный узор ложкой или шпателем.
8. Готовьте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут до румяной корочки. Дайте запеканке остыть перед подачей.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: