Осень – самое время для домашних десертов, которые дарят тепло и уют. Один из лучших вариантов – запеканка с тыквой и творогом. Она получается нежной, ароматной и слегка сладкой, а благодаря тыквенному пюре имеет приятный цвет и мягкую консистенцию.

Идея приготовления вкусной творожно-тыквенной запеканки опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 600 г

яйца – 3 шт.

сахар – 90 г (или по вкусу)

ванильный сахар – 10 г

тыквенное пюре – 200–250 г

кукурузный крахмал – 25 г

сметана, сливки или молоко – 2 ст.л. (при необходимости)

какао – 1-2 ст.л.

молоко (для шоколадного слоя) — 2 ст. ложки

Способ приготовления:

1. Приготовьте тыквенное пюре. Очищенную тыкву нарежьте кубиками, выложите в форму и запекайте при температуре 180-200°C около 30 минут до мягкости.

2. После остывания взбейте ее блендером до однородной массы.

3. В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар, тыквенное пюре и крахмал.

4. Взбейте все блендером до гладкой, кремовой текстуры. Если тесто получается слишком густым – добавьте немного сметаны или молока, чтобы сделать его более нежным.

5. Отделите треть полученной массы, добавьте какао и молоко, хорошо перемешайте.

6. Форму для выпекания застелите пергаментом и выложите обе массы произвольными слоями.

7. Можно сделать мраморный узор ложкой или шпателем.

8. Готовьте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут до румяной корочки. Дайте запеканке остыть перед подачей.

