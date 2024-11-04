Вкуснее, чем борщ: полезный свекольный суп с оригинальным вкусом
Свекла – уникальный овощ, который содержит очень много витаминов и минералов и, к тому же из нее можно готовить не только борщ, но и полезные и вкусные салаты, соусы и даже супы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом оригинального свекольного супа, с помидорами, зеленью и сыром.
Ингредиенты:
- Свекла маленькая – 3-4 шт.
- Помидоры – 500 г
- Большая луковица
- Пару зубчиков чеснока
- Масло растительное – 2 ст.л
- Бульон – 500 мл (вода тоже подойдет, но лучше бульон)
- Соль, перец
Для подачи:
- Фета
- Зелень
Способ приготовления:
1. Помидоры запеките половинками при 180 С минут 30. Снимите шкурку.
2. Лук, свеклу нарежьте, чеснок порежьте на кусочки. Тушите лук и чеснок до размягчения, добавляем свеклу, тушим минут 10, добавляем томаты и все остальные ингредиенты, варим до готовности. Это займет минут 20.
3. После перебейте всю массу блендером. Если планируете хранить, то проварите минут 5 еще в перебитом виде!
Подавайте обязательно с сыром и зеленью!
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