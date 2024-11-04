Свекла – уникальный овощ, который содержит очень много витаминов и минералов и, к тому же из нее можно готовить не только борщ, но и полезные и вкусные салаты, соусы и даже супы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом оригинального свекольного супа, с помидорами, зеленью и сыром.

Ингредиенты:

Свекла маленькая – 3-4 шт.

Помидоры – 500 г

Большая луковица

Пару зубчиков чеснока

Масло растительное – 2 ст.л

Бульон – 500 мл (вода тоже подойдет, но лучше бульон)

Соль, перец

Для подачи:

Фета

Зелень

Способ приготовления:

1. Помидоры запеките половинками при 180 С минут 30. Снимите шкурку.

2. Лук, свеклу нарежьте, чеснок порежьте на кусочки. Тушите лук и чеснок до размягчения, добавляем свеклу, тушим минут 10, добавляем томаты и все остальные ингредиенты, варим до готовности. Это займет минут 20.

3. После перебейте всю массу блендером. Если планируете хранить, то проварите минут 5 еще в перебитом виде!

Подавайте обязательно с сыром и зеленью!

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