Вкуснее, чем борщ: полезный свекольный суп с оригинальным вкусом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт супа

Свекла – уникальный овощ, который содержит очень много витаминов и минералов и, к тому же из нее можно готовить не только борщ, но и полезные и вкусные салаты, соусы и даже супы.

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом оригинального свекольного супа, с помидорами, зеленью и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Свекла маленькая – 3-4 шт.
  • Помидоры – 500 г
  • Большая луковица
  • Пару зубчиков чеснока
  • Масло растительное – 2 ст.л
  • Бульон – 500 мл (вода тоже подойдет, но лучше бульон)
  • Соль, перец

Для подачи:

  • Фета
  • Зелень 

Способ приготовления:

1. Помидоры запеките половинками при 180 С минут 30. Снимите шкурку.

2. Лук, свеклу нарежьте, чеснок порежьте на кусочки. Тушите лук и чеснок до размягчения, добавляем свеклу, тушим минут 10, добавляем томаты и все остальные ингредиенты, варим до готовности. Это займет минут 20.

Помидоры для блюда

3. После перебейте всю массу блендером. Если планируете хранить, то проварите минут 5 еще в перебитом виде!

Приготовление блюда

Подавайте обязательно с сыром и зеленью!

Готовое блюдо

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