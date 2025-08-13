Самая вкусная домашняя закуска из баклажанов – бабагануш, которая очень быстро готовится из запеченных баклажанов. Для яркого вкуса добавьте обязательно чеснок, тахини и лимонный сок.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного бабагануша из баклажанов, с чесноком и тахини.

Ингредиенты:

5 больших баклажанов

120-150 г тахини (или кунжута)

2-3 зуб. чеснока

пол лимона на сок

соль, зелень

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Баклажаны наколите вилкой и запекайте на гриле с четырех сторон на большом огне до угольной корочки. Так они приобретают подкопченный вкус. Дома подобный эффект получается, когда запечь баклажаны на сухой сковороде или просто на поверхности электрической плиты. Можно запекать и в духовке, но уделите достаточно времени, чтобы мякоть не была чрезмерно сочной. Баклажаны готовые накройте пленкой, охладите и зачистите.

2. В мякоть добавьте тахини, рубленый чеснок, лимонный сок, зелень кинзы и петрушки, перемешайте.

Подавайте с гренками!

