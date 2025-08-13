Вкуснее, чем икра: полезный бабагануш из баклажанов, с тахини с чесноком

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
33
Рецепт закуски

Самая вкусная домашняя закуска из баклажанов – бабагануш, которая очень быстро готовится из запеченных баклажанов. Для яркого вкуса добавьте обязательно чеснок, тахини и лимонный сок.

Как из баклажанов приготовить бабагануш

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного бабагануша из баклажанов, с чесноком и тахини.

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 5 больших баклажанов
  • 120-150 г тахини (или кунжута)
  • 2-3 зуб. чеснока
  • пол лимона на сок
  • соль, зелень
  • оливковое масло

Способ приготовления: 

1. Баклажаны наколите вилкой и запекайте на гриле с четырех сторон на большом огне до угольной корочки. Так они приобретают подкопченный вкус. Дома подобный эффект получается, когда запечь баклажаны на сухой сковороде или просто на поверхности электрической плиты. Можно запекать и в духовке, но уделите достаточно времени, чтобы мякоть не была чрезмерно сочной. Баклажаны готовые накройте пленкой, охладите и зачистите.

Запеченные баклажаны

2. В мякоть добавьте тахини, рубленый чеснок, лимонный сок, зелень кинзы и петрушки, перемешайте.

Приготовление закуски

Подавайте с гренками!

Готовый бабагануш

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты