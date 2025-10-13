Видео дня
Вкуснее, чем классический: полезный винегрет с сельдью и горошком
Салаты из свеклы и сельди – лучшее блюдо для обеда, ужина, а также праздничного стола. Свеклу для блюда лучше всего не варить, а запекать, так она будет намного полезнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью, с горошком.
Ингредиенты:
- сельдь норвежская молодая норвежская слабосоленная 400 г
- вареная свекла 300 г
- консервированный горошек 200 г
- лук 1 шт.
- укроп
- растительное масло
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Порежьте сельдь, вареную свеклу, добавьте горошек, лук порезанный, укроп, масло и специи.
2. Перемешайте салат.
