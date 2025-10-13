Салаты из свеклы и сельди – лучшее блюдо для обеда, ужина, а также праздничного стола. Свеклу для блюда лучше всего не варить, а запекать, так она будет намного полезнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью, с горошком.

Ингредиенты:

сельдь норвежская молодая норвежская слабосоленная 400 г

вареная свекла 300 г

консервированный горошек 200 г

лук 1 шт.

укроп

растительное масло

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Порежьте сельдь, вареную свеклу, добавьте горошек, лук порезанный, укроп, масло и специи.

2. Перемешайте салат.

