Вкуснее, чем классический: полезный винегрет с сельдью и горошком

Рецепт салата

Салаты из свеклы и сельди – лучшее блюдо для обеда, ужина, а также праздничного стола. Свеклу для блюда лучше всего не варить, а запекать, так она будет намного полезнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью, с горошком. 

Ингредиенты:

  • сельдь норвежская молодая норвежская слабосоленная 400 г
  • вареная свекла 300 г
  • консервированный горошек 200 г
  • лук 1 шт.
  • укроп
  • растительное масло
  • соль, черный перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте сельдь, вареную свеклу, добавьте горошек, лук порезанный, укроп, масло и специи.

2. Перемешайте салат. 

