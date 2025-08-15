Все рецепты
Вкуснее, чем котлеты и голубцы: сочный фаршированный перец с оригинальной начинкой
Фаршированный перец – лучшая альтернатива котлетам и голубцам. И к тому же готовится блюдо намного проще, а для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного фаршированного перца с оригинальной начинкой.
Ингредиенты:
- Перец сладкий 5 шт.
- Фарш телячий 500 г
- Кукуруза консервированная 100 г
- Лук 1 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Соль, перец по вкусу
- Кориандр молотый 1 ч.л.
- Соевый соус 5 ст.л
- Рис 100 г
- Соус "Мехикано" 1-2 ст.л. (или по вкусу)
- Сыр 50-100 г
Способ приготовления:
1. Начинка: рис отварите до полуготовности. Добавьте фарш, кукурузу, специи, соевый соус, соус и перемешайте.
2. Очистите и порежьте пополам перец.
3. Нафаршируйте, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте при 180-190С до готовности.
