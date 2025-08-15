Фаршированный перец – лучшая альтернатива котлетам и голубцам. И к тому же готовится блюдо намного проще, а для начинки можно использовать любые продукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного фаршированного перца с оригинальной начинкой.

Ингредиенты:

Перец сладкий 5 шт.

Фарш телячий 500 г

Кукуруза консервированная 100 г

Лук 1 шт.

Чеснок 2 зубчика

Соль, перец по вкусу

Кориандр молотый 1 ч.л.

Соевый соус 5 ст.л

Рис 100 г

Соус "Мехикано" 1-2 ст.л. (или по вкусу)

Сыр 50-100 г

Способ приготовления:

1. Начинка: рис отварите до полуготовности. Добавьте фарш, кукурузу, специи, соевый соус, соус и перемешайте.

2. Очистите и порежьте пополам перец.

3. Нафаршируйте, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте при 180-190С до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: