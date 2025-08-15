Вкуснее, чем котлеты и голубцы: сочный фаршированный перец с оригинальной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,5 т.
Фаршированный перец – лучшая альтернатива котлетам и голубцам. И к тому же готовится блюдо намного проще, а для начинки можно использовать любые продукты.

Как вкусно приготовить фаршированный перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного фаршированного перца с оригинальной начинкой.

Ингредиенты:

  • Перец сладкий 5 шт.
  • Фарш телячий 500 г
  • Кукуруза консервированная 100 г
  • Лук 1 шт.
  • Чеснок 2 зубчика
  • Соль, перец по вкусу
  • Кориандр молотый 1 ч.л.
  • Соевый соус 5 ст.л
  • Рис 100 г
  • Соус "Мехикано" 1-2 ст.л. (или по вкусу)
  • Сыр 50-100 г

Способ приготовления:

1. Начинка: рис отварите до полуготовности. Добавьте фарш, кукурузу, специи, соевый соус, соус и перемешайте.

Фарш для начинки

2. Очистите и порежьте пополам перец.

Как и сколько готовить перцы

3. Нафаршируйте, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте при 180-190С до готовности.

Готовые перцы

