Вкуснее, чем любой пирог: ароматные яблочные кольца с корицей и слоеным тестом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
63
Рецепт десерта

Яблоки и слоеное тесто – идеальный набор продуктов, которые могут быть основой для приготовления пирогов, тортов, рулетов, слоек, а также варенья. Еще из яблок можно сделать очень вкусное пюре и даже сгущенку. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных колец со слоеным тестом и корицей. 

Ингредиенты:

  • яблока 3 шт.
  • слоеное тесто 250 г
  • сахар 50 г
  • корица 30 г
  • белок 1 шт

Способ приготовления: 

1. Яблоки нарезаем кольцами и вырезаем серединку.

2. Слоеное тесто немного раскатываем, нарезаем на тоненькие полоски. Каждое кольцо обматываем полосками теста.

3. Выкладываем на противень, смазываем белком и посыпаем сахаром с корицей. Выпекаем до готовности.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

