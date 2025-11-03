Яблоки и слоеное тесто – идеальный набор продуктов, которые могут быть основой для приготовления пирогов, тортов, рулетов, слоек, а также варенья. Еще из яблок можно сделать очень вкусное пюре и даже сгущенку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных колец со слоеным тестом и корицей.

Ингредиенты:

яблока 3 шт.

слоеное тесто 250 г

сахар 50 г

корица 30 г

белок 1 шт

Способ приготовления:

1. Яблоки нарезаем кольцами и вырезаем серединку.

2. Слоеное тесто немного раскатываем, нарезаем на тоненькие полоски. Каждое кольцо обматываем полосками теста.

3. Выкладываем на противень, смазываем белком и посыпаем сахаром с корицей. Выпекаем до готовности.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

