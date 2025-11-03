Вкуснее, чем любой пирог: ароматные яблочные кольца с корицей и слоеным тестом
Яблоки и слоеное тесто – идеальный набор продуктов, которые могут быть основой для приготовления пирогов, тортов, рулетов, слоек, а также варенья. Еще из яблок можно сделать очень вкусное пюре и даже сгущенку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных колец со слоеным тестом и корицей.
Ингредиенты:
- яблока 3 шт.
- слоеное тесто 250 г
- сахар 50 г
- корица 30 г
- белок 1 шт
Способ приготовления:
1. Яблоки нарезаем кольцами и вырезаем серединку.
2. Слоеное тесто немного раскатываем, нарезаем на тоненькие полоски. Каждое кольцо обматываем полосками теста.
3. Выкладываем на противень, смазываем белком и посыпаем сахаром с корицей. Выпекаем до готовности.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
