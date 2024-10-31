Вкуснее, чем "Мимоза": бюджетный салат "Березка" из грибов и филе для всей семьи
Осенью салаты лучше готовить из сезонных, полезных продуктов, например, из свеклы, тыквы, бобовых, капусты, моркови, грибов. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте в салат филе, вареный язык, печень, морепродукты, сыр, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата "Березка".
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Грибы маринованные – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Уксус – 2 ст.л.
- Кипяток – 100 мл
- Сахар – 1 ч.л.
- Яйца – 3 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Чернослив – 3 шт.
- Майонез – 200 г
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте, залейте кипятком, добавьте уксус и сахар, оставьте на 15 минут.
2. Первым слоем выложите нарезанное куриное филе, далее лук, смажьте майонезом. Следующим слоем грибы, снова майонез, далее яйца натертые на большой терке, майонез, огурцы нарезанные соломкой, немного майонеза и выкладываем чернослив нарезанный полосками.
3. Поставьте в холодильник минимум на 1-2 часа.
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