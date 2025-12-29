Все рецепты
Вкуснее, чем мясные: полезные печеночные отбивные для праздничного стола
Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для вкусного паштета, а также салатов, начинки для пирогов и вареников, а также сочных отбивных.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных отбивных из печени, в кляре из яиц и кукурузной муки.
Ингредиенты:
- Печень 400 г
- Яйца 2 шт.
- Мука пшеничная 50 г
- Мука кукурузная 100 г
- Соль, перец, чеснок по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень порежьте и отбейте, посыпьте солью и специями, сверху мукой.
2. Кляр: яйца взбейте и обмокните отбивные, а затем в кукурузной муке.
3. Жарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета.
