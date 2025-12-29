Вкуснее, чем мясные: полезные печеночные отбивные для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
522
Вкуснее, чем мясные: полезные печеночные отбивные для праздничного стола

Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для вкусного паштета, а также салатов, начинки для пирогов и вареников, а также сочных отбивных.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных отбивных из печени, в кляре из яиц и кукурузной муки.

Ингредиенты:

  • Печень 400 г
  • Яйца 2 шт.
  • Мука пшеничная 50 г
  • Мука кукурузная 100 г
  • Соль, перец, чеснок по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень порежьте и отбейте, посыпьте солью и специями, сверху мукой.

2. Кляр: яйца взбейте и обмокните отбивные, а затем в кукурузной муке.

3. Жарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета.

