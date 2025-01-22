Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще подойдут овощи, крабовые палочки, гречка, печень, бобовые. Отличным вариантом будет фасоль, котлеты из нее получатся очень сытными.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из фасоли, с морковью и специями.

Ингредиенты:

Фасоль – 500 г

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт.

Соль – 2 ч.л

Приправа прованские травы – 1 ч.л

Мука или панировочные сухари для панировки

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Фасоль отвариваем до готовности. Выкладываем в блендер+соль и прованские травы, перебиваем блендером.

2. Морковь натираем на терке, лук мелко режем и жарим лук до золотистого цвета на растительном масле и добавляем морковь.

3. Фасолевую массу соединяем с зажаркой и мокрыми руками формируем шарики и обваливаем в муке или панировочных сухарях.

4. Жарим на растительном масле на среднем огне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: