Вкуснее, чем мясные: самые бюджетные и полезные фасолевые котлеты, для тех кто не ест мясо
Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще подойдут овощи, крабовые палочки, гречка, печень, бобовые. Отличным вариантом будет фасоль, котлеты из нее получатся очень сытными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из фасоли, с морковью и специями.
Ингредиенты:
- Фасоль – 500 г
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт.
- Соль – 2 ч.л
- Приправа прованские травы – 1 ч.л
- Мука или панировочные сухари для панировки
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Фасоль отвариваем до готовности. Выкладываем в блендер+соль и прованские травы, перебиваем блендером.
2. Морковь натираем на терке, лук мелко режем и жарим лук до золотистого цвета на растительном масле и добавляем морковь.
3. Фасолевую массу соединяем с зажаркой и мокрыми руками формируем шарики и обваливаем в муке или панировочных сухарях.
4. Жарим на растительном масле на среднем огне.
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