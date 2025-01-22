Вкуснее, чем мясные: самые бюджетные и полезные фасолевые котлеты, для тех кто не ест мясо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт котлет

Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще подойдут овощи, крабовые палочки, гречка, печень, бобовые. Отличным вариантом будет фасоль, котлеты из нее получатся очень сытными. 

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Домашние котлеты из фасоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из фасоли, с морковью и специями. 

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Фасоль – 500 г
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт.
  • Соль – 2 ч.л
  • Приправа прованские травы – 1 ч.л
  • Мука или панировочные сухари для панировки
  • Масло – для жарки

Способ приготовления: 

1. Фасоль отвариваем до готовности. Выкладываем в блендер+соль и прованские травы, перебиваем блендером.

Фасоль для котлет

2. Морковь натираем на терке, лук мелко режем и жарим лук до золотистого цвета на растительном масле и добавляем морковь.

Основа для котлет

3. Фасолевую массу соединяем с зажаркой и мокрыми руками формируем шарики и обваливаем в муке или панировочных сухарях.

Приготовление котлет

4. Жарим на растительном масле на среднем огне.

Готовые котлеты

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