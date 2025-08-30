Видео дня
Вкуснее, чем мясные: сытные котлеты из баклажанов с пармезаном для праздничного стола
Баклажаны – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также икры, салатов. Еще их можно вкусно законсервировать и стушить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из баклажанов, с пармезаном и специями.
Ингредиенты:
- баклажаны
- яйца
- панировочные сухари
- пармезан
- специи, соль
Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте кубиком, отожмите воду.
2. Разомните баклажаны, добавьте пармезан, сухари, специи, яйца, перемешайте.
3. Пожарьте котлеты.
