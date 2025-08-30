Баклажаны – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также икры, салатов. Еще их можно вкусно законсервировать и стушить.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из баклажанов, с пармезаном и специями.

Ингредиенты:

баклажаны

яйца

панировочные сухари

пармезан

сухари панировочные

специи, соль

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте кубиком, отожмите воду.

2. Разомните баклажаны, добавьте пармезан, сухари, специи, яйца, перемешайте.

3. Пожарьте котлеты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: