Вкуснее, чем мясные: сытные котлеты из баклажанов с пармезаном для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
138
Вкуснее, чем мясные: сытные котлеты из баклажанов с пармезаном для праздничного стола

Баклажаны – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также икры, салатов. Еще их можно вкусно законсервировать и стушить.

Видео дня
Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из баклажанов, с пармезаном и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • яйца
  • панировочные сухари
  • пармезан
  • сухари панировочные
  • специи, соль

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте кубиком, отожмите воду.

Баклажаны для блюда

2. Разомните баклажаны, добавьте пармезан, сухари, специи, яйца, перемешайте.

Основа для котлет

3. Пожарьте котлеты.

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты