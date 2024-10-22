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Вкуснее, чем мясо: сытные фаршированные грибы с фаршем и сыром в духовке
Шампиньоны могут быть основой для приготовления вкусных супов, закусок, горячих бутербродов, пиццы, салатов. Еще их можно вкусно фаршировать мясным фаршем, сыром, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных грибов в панировочных сухарях.
Ингредиенты:
- Грибы шампиньоны – 12 шт.
- Мини Моцарелла – 12 шт.
- Фарш – 250 г
- Горчица – 1 ч.л.
- Соль, перец
- Рикота – 50 г
- Мука для панировки
- Яйца – 2 шт.
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Помойте и почистите грибы от ножек.
2. Фарш смешайте с рикоттой. Добавьте горчицу, соль и перец.
3. В каждую шапочку гриба положите мини моцареллу и 1 ст.л фарша.
4. Сформируйте шарики, обвалять в муке, яйцах и сухарях. Выложите на противень с пергаментом и смажьте маслом противень.
Запекать в течение 30 минут при 180С.
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