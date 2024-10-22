Фаршированные грибы

Шампиньоны могут быть основой для приготовления вкусных супов, закусок, горячих бутербродов, пиццы, салатов. Еще их можно вкусно фаршировать мясным фаршем, сыром, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных грибов в панировочных сухарях.

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 12 шт.

Мини Моцарелла – 12 шт.

Фарш – 250 г

Горчица – 1 ч.л.

Соль, перец

Рикота – 50 г

Мука для панировки

Яйца – 2 шт.

Панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Помойте и почистите грибы от ножек.

2. Фарш смешайте с рикоттой. Добавьте горчицу, соль и перец.

3. В каждую шапочку гриба положите мини моцареллу и 1 ст.л фарша.

4. Сформируйте шарики, обвалять в муке, яйцах и сухарях. Выложите на противень с пергаментом и смажьте маслом противень.

Запекать в течение 30 минут при 180С.

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