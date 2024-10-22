Вкуснее, чем мясо: сытные фаршированные грибы с фаршем и сыром в духовке

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт грибов

Шампиньоны могут быть основой для приготовления вкусных супов, закусок, горячих бутербродов, пиццы, салатов. Еще их можно вкусно фаршировать мясным фаршем, сыром, овощами. 

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Фаршированные грибы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных грибов в панировочных сухарях. 

Рецепт грибов

Ингредиенты: 

  • Грибы шампиньоны – 12 шт.
  • Мини Моцарелла – 12 шт. 
  • Фарш – 250 г
  • Горчица – 1 ч.л. 
  • Соль, перец
  • Рикота – 50 г
  • Мука для панировки
  • Яйца – 2 шт. 
  • Панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Помойте и почистите грибы от ножек.

2. Фарш смешайте с рикоттой. Добавьте горчицу, соль и перец.

Грибы для блюда

3. В каждую шапочку гриба положите мини моцареллу и 1 ст.л фарша.

Приготовление грибов с фаршем

4. Сформируйте шарики, обвалять в муке, яйцах и сухарях. Выложите на противень с пергаментом и смажьте маслом противень.

Кляр для грибов

Запекать в течение 30 минут при 180С.

Готовые грибы

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