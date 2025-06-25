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Вкуснее, чем на мангале: рассказываем, как приготовить скумбрию в микроволновке за 6 минут
Скумбрия – не только вкусная, но и очень полезная рыба, которую можно вкусно запекать, тушить, готовить на мангале, в духовке и просто варить. Еще из нее получится вкусная "Мимоза", начинки для пирогов и запеканок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной скумбрии в микроволновке, со специями и зеленью.
Ингредиенты:
- скумбрия
- соль, перец
- зелень
- масло растительное
- лимон
Способ приготовления:
1. Рыбу почистите, разберите на филе, удалите все косточки.
2. Посолите, поперчите, добавьте масло, зелень и маринуйте 30-50 минут, а можно и сразу готовить. После переложите ее в посуду, которая предназначена для микроволновки и готовьте рыбу 6 минут.
Подавайте с лимоном и любимым соусом!
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