Скумбрия – не только вкусная, но и очень полезная рыба, которую можно вкусно запекать, тушить, готовить на мангале, в духовке и просто варить. Еще из нее получится вкусная "Мимоза", начинки для пирогов и запеканок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной скумбрии в микроволновке, со специями и зеленью.

Ингредиенты:

скумбрия

соль, перец

зелень

масло растительное

лимон

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите, разберите на филе, удалите все косточки.

2. Посолите, поперчите, добавьте масло, зелень и маринуйте 30-50 минут, а можно и сразу готовить. После переложите ее в посуду, которая предназначена для микроволновки и готовьте рыбу 6 минут.

Подавайте с лимоном и любимым соусом!

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