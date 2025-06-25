Вкуснее, чем на мангале: рассказываем, как приготовить скумбрию в микроволновке за 6 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкуснее, чем на мангале: рассказываем, как приготовить скумбрию в микроволновке за 6 минут

Скумбрия – не только вкусная, но и очень полезная рыба, которую можно вкусно запекать, тушить, готовить на мангале, в духовке и просто варить. Еще из нее получится вкусная "Мимоза", начинки для пирогов и запеканок.

Как вкусно приготовить скумбрию

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной скумбрии в микроволновке, со специями и зеленью. 

Свежая рыба для приготовления

Ингредиенты:

  • скумбрия
  • соль, перец
  • зелень 
  • масло растительное 
  • лимон

Способ приготовления: 

1. Рыбу почистите, разберите на филе, удалите все косточки.

Свежая скумбрия

2. Посолите, поперчите, добавьте масло, зелень и маринуйте 30-50 минут, а можно и сразу готовить. После переложите ее в посуду, которая предназначена для микроволновки и готовьте рыбу 6 минут.

Рыба со специями

Подавайте с лимоном и любимым соусом!

Готовая рыба

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