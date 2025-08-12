Вкуснее, чем окрошка: холодный летний борщ со свеклой и айраном за 10 минут
Лучшее блюдо для жаркого, летнего дня – холодный борщ, а также окрошка, гаспаччо. Для приготовления этих блюд вы потратите минимум продуктов и времени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща, с айраном, кефиром, вареными яйцами, свеклой и филе.
Ингредиенты:
- Вареная куриная грудка 1 шт
- Свекла вареная или запеченная 400 г
- Кефир 900 мл
- Айран 900 мл
- Вареные яйца 4 шт
- Огурец свежий средний 3 шт
- Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) щедро
- Лимонный сок 1/2 шт
- Соль по вкусу
- Сахар по желанию
- Вода или квас
Способ приготовления:
1. Куриную грудку отварить до готовности, охладить и нарезать мелкими кубиками.
2. Огурцы и вареные яйца натереть на крупной терке. Вареную или запеченную свеклу натереть на мелкой терке. Зелень измельчить, и в кастрюлю выложить все ингредиенты. Влить айран и кефир, добавить лимонный сок и соль.
3. При необходимости добавить холодной воды или можно добавить и квас, получается тоже вкусно — если хочется более жидкой текстуры. Охладить в холодильнике 30 минут или подавать сразу.
