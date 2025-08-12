Вкуснее, чем окрошка: холодный летний борщ со свеклой и айраном за 10 минут

Рецепт блюда

Лучшее блюдо для жаркого, летнего дня – холодный борщ, а также окрошка, гаспаччо. Для приготовления этих блюд вы потратите минимум продуктов и времени.

Холодный борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща, с айраном, кефиром, вареными яйцами, свеклой и филе. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Вареная куриная грудка 1 шт
  • Свекла вареная или запеченная 400 г
  • Кефир 900 мл
  • Айран 900 мл
  • Вареные яйца 4 шт
  • Огурец свежий средний 3 шт
  • Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) щедро
  • Лимонный сок 1/2 шт
  • Соль по вкусу
  • Сахар по желанию
  • Вода или квас 

Способ приготовления: 

1. Куриную грудку отварить до готовности, охладить и нарезать мелкими кубиками.

Ингредиенты для блюда

2. Огурцы и вареные яйца натереть на крупной терке. Вареную или запеченную свеклу натереть на мелкой терке. Зелень измельчить, и в кастрюлю выложить все ингредиенты. Влить айран и кефир, добавить лимонный сок и соль.

Приготовление блюда

3. При необходимости добавить холодной воды или можно добавить и квас, получается тоже вкусно — если хочется более жидкой текстуры. Охладить в холодильнике 30 минут или подавать сразу.

Готовое блюдо

