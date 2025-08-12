Лучшее блюдо для жаркого, летнего дня – холодный борщ, а также окрошка, гаспаччо. Для приготовления этих блюд вы потратите минимум продуктов и времени.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща, с айраном, кефиром, вареными яйцами, свеклой и филе.

Ингредиенты:

Вареная куриная грудка 1 шт

Свекла вареная или запеченная 400 г

Кефир 900 мл

Айран 900 мл

Вареные яйца 4 шт

Огурец свежий средний 3 шт

Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) щедро

Лимонный сок 1/2 шт

Соль по вкусу

Сахар по желанию

Вода или квас

Способ приготовления:

1. Куриную грудку отварить до готовности, охладить и нарезать мелкими кубиками.

2. Огурцы и вареные яйца натереть на крупной терке. Вареную или запеченную свеклу натереть на мелкой терке. Зелень измельчить, и в кастрюлю выложить все ингредиенты. Влить айран и кефир, добавить лимонный сок и соль.

3. При необходимости добавить холодной воды или можно добавить и квас, получается тоже вкусно — если хочется более жидкой текстуры. Охладить в холодильнике 30 минут или подавать сразу.

