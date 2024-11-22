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Вкуснее, чем оливье: сытный салат "Зимний" для новогоднего стола
Если вам надоел салат "Оливье", его можно заменить не менее сытным, и не менее вкусным и простым в приготовлении салатом "Зимний", основа которого – овощи, вареное филе, соус.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, простого и сытного салата "Зимний", который будет вкуснее и проще, чем "Оливье".
Ингредиенты:
- Картофель, морковь
- Отварные яйца
- Куриная грудка (1 часть)
- Соленые огурцы
- Свежая зелень
Соус:
- Сметана или греческий йогурт
- Горчица
- Сок лимона
Способ приготовления:
1. Овощи, филе, яйца отварите, почистите и нарежьте кубиками. Огурцы можно брусочками или также кубиком. Зелень порубите мелко.
2. Соус: смешайте все ингредиенты.
3. Заправьте салат соусом и поставьте на час в холодильник.
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