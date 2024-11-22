Если вам надоел салат "Оливье", его можно заменить не менее сытным, и не менее вкусным и простым в приготовлении салатом "Зимний", основа которого – овощи, вареное филе, соус.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, простого и сытного салата "Зимний", который будет вкуснее и проще, чем "Оливье".

Ингредиенты:

Картофель, морковь

Отварные яйца

Куриная грудка (1 часть)

Соленые огурцы

Свежая зелень

Соус:

Сметана или греческий йогурт

Горчица

Сок лимона

Способ приготовления:

1. Овощи, филе, яйца отварите, почистите и нарежьте кубиками. Огурцы можно брусочками или также кубиком. Зелень порубите мелко.

2. Соус: смешайте все ингредиенты.

3. Заправьте салат соусом и поставьте на час в холодильник.

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