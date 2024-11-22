Вкуснее, чем оливье: сытный салат "Зимний" для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вам надоел салат "Оливье", его можно заменить не менее сытным, и не менее вкусным и простым в приготовлении салатом "Зимний", основа которого – овощи, вареное филе, соус. 

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Вкусный салат для праздничного стола

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, простого и сытного салата "Зимний", который будет вкуснее и проще, чем "Оливье".

Домашний ''Оливье''

Ингредиенты:

  • Картофель, морковь
  • Отварные яйца
  • Куриная грудка (1 часть)
  • Соленые огурцы
  • Свежая зелень

Соус:

  • Сметана или греческий йогурт
  • Горчица
  • Сок лимона

Способ приготовления:

1. Овощи, филе, яйца отварите, почистите и нарежьте кубиками. Огурцы можно брусочками или также кубиком. Зелень порубите мелко. 

Ингредиенты для салата

2. Соус: смешайте все ингредиенты.

Соус для салата

3. Заправьте салат соусом и поставьте на час в холодильник.

Готовый салат

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