Куриное филе – не только полезный, но и очень вкусный продукт, который может быть основой для многих блюд, например, сочных отбивных, котлет. А также его можно просто пожарить и запечь.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной курицы по-милански в сырно-яичном кляре.

Ингредиенты:

Куриное бедро 5 шт. (отделить от кости)

Яйцо 2 шт.

Мука

Твердый сыр 150 г

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Масло для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Возьмите куриное бедро, отдели мясо от кости. Сделайте надрезы и добавьте специи.

2. Для кляра: взбейте яйцо, немного муки и много сыра.

3. Обваляйте мясо в этом нежном сырном кляре.

Обжарьте до золотистой корочки и после протушите 15 минут.

