Вкуснее, чем отбивные: курица по-милански в сырном кляре
Куриное филе – не только полезный, но и очень вкусный продукт, который может быть основой для многих блюд, например, сочных отбивных, котлет. А также его можно просто пожарить и запечь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной курицы по-милански в сырно-яичном кляре.
Ингредиенты:
- Куриное бедро 5 шт. (отделить от кости)
- Яйцо 2 шт.
- Мука
- Твердый сыр 150 г
- Соль по вкусу
- Черный перец по вкусу
- Масло для жарки для жарки
Способ приготовления:
1. Возьмите куриное бедро, отдели мясо от кости. Сделайте надрезы и добавьте специи.
2. Для кляра: взбейте яйцо, немного муки и много сыра.
3. Обваляйте мясо в этом нежном сырном кляре.
Обжарьте до золотистой корочки и после протушите 15 минут.
