Вкуснее, чем отбивные: курица по-милански в сырном кляре

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
36
Рецепт блюда

Куриное филе – не только полезный, но и очень вкусный продукт, который может быть основой для многих блюд, например, сочных отбивных, котлет. А также его можно просто пожарить и запечь.

Видео дня
Что приготовить из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной курицы по-милански в сырно-яичном кляре. 

Рецепт мяса

Ингредиенты: 

  • Куриное бедро 5 шт. (отделить от кости)
  • Яйцо 2 шт.
  • Мука
  • Твердый сыр 150 г
  • Соль по вкусу
  • Черный перец по вкусу
  • Масло для жарки для жарки

Способ приготовления: 

1. Возьмите куриное бедро, отдели мясо от кости. Сделайте надрезы и добавьте специи.

Куриное мясо

2. Для кляра: взбейте яйцо, немного муки и много сыра.

Сырный кляр

3. Обваляйте мясо в этом нежном сырном кляре.

Приготовление мяса

Обжарьте до золотистой корочки и после протушите 15 минут.

Готовое мясо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктымясо

Сейчас мы готовим

Все рецепты