Свекла – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для вкусных и сытных салатов, а также закусок и соусов. Еще свеклу можно даже фаршировать мясом, овощами, рисом, булгуром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной фаршированной свеклы с мясным фаршем и овощами.

Ингредиенты:

Свекла – 8 шт средних

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Мясной фарш – 300 г

Соль и перец

Рис – 100 г

Сельдерей с зеленью – 4 стебля (около 50 г)

Сок 1 лимона

Капуста савойская или обычная молодая – 250 г

Вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Свеклу почистить, завернуть в фольгу и запечь в разогретой до 200°C духовке до готовности (примерно 1-1.5 часа). Или можно сварить. После вычистить серединки свеклы, измельчить ее.

2. На разогретой сковороде с маслом поджарить нарезанный лук. Добавить фарш, посолить и жарить до готовности.

3. Добавить промытый рис, измельченный сельдерей, половину средин свеклы, сок 1/2 лимона, соль и перец, перемешайте. Соус должен получиться кисло-сладкий. Поэтому, если свекла очень сладкая, добавьте больше лимонного сока.

4. Капусту и сельдерей нарежьте, выложите в кастрюлю, где будет тушиться свекла, и добавьте остальные серединки свеклы.

5. Начините свеклу готовой смесью, выложите на капусту, посолите, добавьте сок лимона и воду. Накройте крышкой и тушите на медленном огне до готовности (примерно 1 час).

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