Если вам надоели классические голубцы, отличной альтернативой могут быть голубцы из кабачков. Стоит отметить, что они получаются очень сочными и готовятся намного проще, чем с капустой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и легких голубцов из кабачков.

Ингредиенты:

кабачки(2-3 небольших)

фарш (куриный примерно 350 г.)

зажарка из моркови и лука (пол небольшой морковки и пол луковицы)

рис 3 ст.л

томатная паста или томаты, которые надо немного разбавить водой

соль и перец, любимые специи

Способ приготовления:

1. Сделайте овощную зажарку, добавьте к фаршу, посолите, поперчите, далее смешиваем с сырым рисом.

2. Далее нарезаем слайсы из кабачка с помощью овощечистки.

3. Формируем наши "голубцы", можно использовать несколько слайсов, если один например не ровный или надорванный.

4. Раскладываем в форму для запекания, заливаем томатным соусом (его тоже приправляем) и запекаем при 180 С примерно 40 минут.

