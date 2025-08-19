Вкуснее, чем с капустой: сочные ленивые голубцы из кабачков

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
180
Вкуснее, чем с капустой: сочные ленивые голубцы из кабачков

Если вам надоели классические голубцы, отличной альтернативой могут быть голубцы из кабачков. Стоит отметить, что они получаются очень сочными и готовятся намного проще, чем с капустой. 

Как из кабачков приготовить голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и легких голубцов из кабачков.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачки(2-3 небольших)
  • фарш (куриный примерно 350 г.)
  • зажарка из моркови и лука (пол небольшой морковки и пол луковицы)
  • рис 3 ст.л
  • томатная паста или томаты, которые надо немного разбавить водой
  • соль и перец, любимые специи

Способ приготовления: 

1. Сделайте овощную зажарку, добавьте к фаршу, посолите, поперчите, далее смешиваем с сырым рисом.

Фарш для блюда

2. Далее нарезаем слайсы из кабачка с помощью овощечистки.

Приготовление блюда

3. Формируем наши "голубцы", можно использовать несколько слайсов, если один например не ровный или надорванный.

Соус для блюда

4. Раскладываем в форму для запекания, заливаем томатным соусом (его тоже приправляем) и запекаем при 180 С примерно 40 минут. 

Готовые голубцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатовощирецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты