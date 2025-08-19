Вкуснее, чем с капустой: сочные ленивые голубцы из кабачков
Если вам надоели классические голубцы, отличной альтернативой могут быть голубцы из кабачков. Стоит отметить, что они получаются очень сочными и готовятся намного проще, чем с капустой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и легких голубцов из кабачков.
Ингредиенты:
- кабачки(2-3 небольших)
- фарш (куриный примерно 350 г.)
- зажарка из моркови и лука (пол небольшой морковки и пол луковицы)
- рис 3 ст.л
- томатная паста или томаты, которые надо немного разбавить водой
- соль и перец, любимые специи
Способ приготовления:
1. Сделайте овощную зажарку, добавьте к фаршу, посолите, поперчите, далее смешиваем с сырым рисом.
2. Далее нарезаем слайсы из кабачка с помощью овощечистки.
3. Формируем наши "голубцы", можно использовать несколько слайсов, если один например не ровный или надорванный.
4. Раскладываем в форму для запекания, заливаем томатным соусом (его тоже приправляем) и запекаем при 180 С примерно 40 минут.
