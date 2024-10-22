Вкуснее, чем "Шарлотка": ароматный яблочный пирог на молоке
Осень – лучшее время для приготовления вкусной и ароматной яблочной выпечки. К тому же яблочные пироги, пирожки, булочки, яблочные кольца готовятся элементарно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и быстрого в приготовлении яблочного кекса.
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 120 г. сахара (20г. до яблок)
- 2 яйца
- 150 мл. молока
- 50 г сливочного масла
- 180 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- ванильный ароматизатор
- специи (имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика)
Для крошки:
- 20 г сливочного масла
- 40 г муки
- 40 г сахара
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите и нарежьте, добавляем сахар и специи.
2. Для теста: яйца смешайте с сахаром, добавьте молоко, растопленное масло, ароматизатор ванили и специи. Замесите однородное тесто и добавляем яблоки.
3. Для сладкой крошки: смешайте все ингредиенты, перетрите руками в крошку.
4. Тесто перелейте в застеленную пергаментом форму, сверху присыпьте крошкой и выпекайте 40-45 минут при 180 С.
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