Яблочный пирог

Осень – лучшее время для приготовления вкусной и ароматной яблочной выпечки. К тому же яблочные пироги, пирожки, булочки, яблочные кольца готовятся элементарно.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и быстрого в приготовлении яблочного кекса.

Ингредиенты:

2 яблока

120 г. сахара (20г. до яблок)

2 яйца

150 мл. молока

50 г сливочного масла

180 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

ванильный ароматизатор

специи (имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика)

Для крошки:

20 г сливочного масла

40 г муки

40 г сахара

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и нарежьте, добавляем сахар и специи.

2. Для теста: яйца смешайте с сахаром, добавьте молоко, растопленное масло, ароматизатор ванили и специи. Замесите однородное тесто и добавляем яблоки.

3. Для сладкой крошки: смешайте все ингредиенты, перетрите руками в крошку.

4. Тесто перелейте в застеленную пергаментом форму, сверху присыпьте крошкой и выпекайте 40-45 минут при 180 С.

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