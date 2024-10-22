Вкуснее, чем "Шарлотка": ароматный яблочный пирог на молоке

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Вкуснее, чем 'Шарлотка': ароматный яблочный пирог на молоке

Осень – лучшее время для приготовления вкусной и ароматной яблочной выпечки. К тому же яблочные пироги, пирожки, булочки, яблочные кольца готовятся элементарно.

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Яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и быстрого в приготовлении яблочного кекса.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 120 г. сахара (20г. до яблок)
  • 2 яйца
  • 150 мл. молока
  • 50 г сливочного масла
  • 180 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • ванильный ароматизатор
  • специи (имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика)

Для крошки:

  • 20 г сливочного масла
  • 40 г муки
  • 40 г сахара

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и нарежьте, добавляем сахар и специи.

Яблочки для блюда

2. Для теста: яйца смешайте с сахаром, добавьте молоко, растопленное масло, ароматизатор ванили и специи. Замесите однородное тесто и добавляем яблоки.

Тесто с яблоками

3. Для сладкой крошки: смешайте все ингредиенты, перетрите руками в крошку.

Крошка для десерта

4. Тесто перелейте в застеленную пергаментом форму, сверху присыпьте крошкой и выпекайте 40-45 минут при 180 С.

Готовый кекс

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