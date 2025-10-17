Домашние оладьи – один и лучших вариантов вкусного и сытного завтрака. Готовить их лучше всего на молоке или кефире. А для яркого вкуса можно добавить фрукты, например, яблоки, изюм.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочны оладий, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Кефир 250 мл

Сахар 100 г

Мука 1 стакан

Твердые яблоки 2 шт.

Соль 1 щепотка

Разрыхлитель 1 ч. л.

Рафинированное растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, солью. Добавьте муку с разрыхлителем.

2. Добавьте в тесто порезанные кубиком яблоки.

3. Пожарьте оладьи обязательно под крышкой.

Подавать можно со сметаной, джемом, кремом, ягодами!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: