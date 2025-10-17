Вкуснее, чем "Шарлотка": очень пышные яблочные оладьи с секретом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт оладий

Домашние оладьи – один и лучших вариантов вкусного и сытного завтрака. Готовить их лучше всего на молоке или кефире. А для яркого вкуса можно добавить фрукты, например, яблоки, изюм.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочны оладий, которые готовятся очень быстро. 

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт.
  • Кефир 250 мл
  • Сахар 100 г
  • Мука 1 стакан
  • Твердые яблоки 2 шт.
  • Соль 1 щепотка
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Рафинированное растительное масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с сахаром, солью. Добавьте муку с разрыхлителем. 

2. Добавьте в тесто порезанные кубиком яблоки.

3. Пожарьте оладьи обязательно под крышкой. 

Подавать можно со сметаной, джемом, кремом, ягодами!

