Вкуснее, чем "Шарлотка": очень пышные яблочные оладьи с секретом
Домашние оладьи – один и лучших вариантов вкусного и сытного завтрака. Готовить их лучше всего на молоке или кефире. А для яркого вкуса можно добавить фрукты, например, яблоки, изюм.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочны оладий, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Кефир 250 мл
- Сахар 100 г
- Мука 1 стакан
- Твердые яблоки 2 шт.
- Соль 1 щепотка
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Рафинированное растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, солью. Добавьте муку с разрыхлителем.
2. Добавьте в тесто порезанные кубиком яблоки.
3. Пожарьте оладьи обязательно под крышкой.
Подавать можно со сметаной, джемом, кремом, ягодами!
