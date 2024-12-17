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Вкуснее, чем тарталетки: быстрая закуска из перца, с начинкой из крабовых палочек и сыра
Свежий перец – не только источник витаминов, но и очень универсальный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов, соусов. Еще его можно мариновать, тушить, фаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежего перца, с вкусной начинкой из сыра, яиц и крабовых палочек.
Ингредиенты:
- Продолговатый перец – 3 шт.
- Крабовые палочки – 80 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Соль и перец – по вкусу.
- Сыр Чеддер – 60 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Зелень (любая)
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, яйца, чеснок, крабовые палочки, добавьте майонез, соль, зелень, перемешайте.
2. Начините перец, порежьте его.
3. Украсьте по желанию, здесь можно пофантазировать!
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