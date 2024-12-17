Вкуснее, чем тарталетки: быстрая закуска из перца, с начинкой из крабовых палочек и сыра

Свежий перец – не только источник витаминов, но и очень универсальный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов, соусов. Еще его можно мариновать, тушить, фаршировать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежего перца, с вкусной начинкой из сыра, яиц и крабовых палочек.

Ингредиенты:

Продолговатый перец – 3 шт.

Крабовые палочки – 80 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Соль и перец – по вкусу.

Сыр Чеддер – 60 г

Чеснок – 2 зуб.

Зелень (любая)

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, чеснок, крабовые палочки, добавьте майонез, соль, зелень, перемешайте.

2. Начините перец, порежьте его.

3. Украсьте по желанию, здесь можно пофантазировать!

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