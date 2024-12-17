Вкуснее, чем тарталетки: быстрая закуска из перца, с начинкой из крабовых палочек и сыра

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Свежий перец – не только источник витаминов, но и очень универсальный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов, соусов. Еще его можно мариновать, тушить, фаршировать.

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Закуска из перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежего перца, с вкусной начинкой из сыра, яиц и крабовых палочек.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Продолговатый перец – 3 шт.
  • Крабовые палочки – 80 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Соль и перец – по вкусу.
  • Сыр Чеддер – 60 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Зелень (любая)

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, чеснок, крабовые палочки, добавьте майонез, соль, зелень, перемешайте.

Начинка для закуски

2. Начините перец, порежьте его.

Приготовление блюда

3. Украсьте по желанию, здесь можно пофантазировать!

Готовая закуска

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