Вкуснее, чем "Цезарь": сытный и полезный салат из зелени, с мясом и сыром для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат для быстрого перекуса, отличной основой будет зелень, например айбсерг или руккола. А для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте сыр, яйца, морепродукты, мясо. 

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Полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из зелени, с овощами и мясом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Куриное Филе 1 шт
  • Бекон 80 г
  • Микс салата
  • Пармезан 2 ст.л
  • Чиабатта

Соус:

  • Греческий йогурт 2 ст.л
  • Горчица 1/2 ч.л
  • Листья базилика
  • Сок лимона 1 ст.л
  • Оливковое масло 1 ст.л
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе посыпаем солью и перцем и обжариваем до готовности. Обжариваем бекон. 

Куриное филе

2. Для соуса: смешайте все ингредиенты и измельчите в блендере.

Соус для блюда

3. Смешиваем все составляющие и заправляем соусом.

Приготовление салата

4. На сковородку посыпаем пармезан и растапливаем его, чтобы получился блин, при остывании получится чипса. Следим. чтобы не пережарить и не было горечи!

Готовый салат

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