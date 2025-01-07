Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат для быстрого перекуса, отличной основой будет зелень, например айбсерг или руккола. А для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте сыр, яйца, морепродукты, мясо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из зелени, с овощами и мясом.

Ингредиенты:

Куриное Филе 1 шт

Бекон 80 г

Микс салата

Пармезан 2 ст.л

Чиабатта

Соус:

Греческий йогурт 2 ст.л

Горчица 1/2 ч.л

Листья базилика

Сок лимона 1 ст.л

Оливковое масло 1 ст.л

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе посыпаем солью и перцем и обжариваем до готовности. Обжариваем бекон.

2. Для соуса: смешайте все ингредиенты и измельчите в блендере.

3. Смешиваем все составляющие и заправляем соусом.

4. На сковородку посыпаем пармезан и растапливаем его, чтобы получился блин, при остывании получится чипса. Следим. чтобы не пережарить и не было горечи!

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