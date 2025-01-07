Вкуснее, чем "Цезарь": сытный и полезный салат из зелени, с мясом и сыром для перекуса
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат для быстрого перекуса, отличной основой будет зелень, например айбсерг или руккола. А для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте сыр, яйца, морепродукты, мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из зелени, с овощами и мясом.
Ингредиенты:
- Куриное Филе 1 шт
- Бекон 80 г
- Микс салата
- Пармезан 2 ст.л
- Чиабатта
Соус:
- Греческий йогурт 2 ст.л
- Горчица 1/2 ч.л
- Листья базилика
- Сок лимона 1 ст.л
- Оливковое масло 1 ст.л
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе посыпаем солью и перцем и обжариваем до готовности. Обжариваем бекон.
2. Для соуса: смешайте все ингредиенты и измельчите в блендере.
3. Смешиваем все составляющие и заправляем соусом.
4. На сковородку посыпаем пармезан и растапливаем его, чтобы получился блин, при остывании получится чипса. Следим. чтобы не пережарить и не было горечи!
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